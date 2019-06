Sportfest der IG Metall am Mittwoch

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Mittwoch findet das inzwischen 24. IG Metall-Sportfest auf dem Waldplatz des FC Eisenhüttenstadt statt. Die Teams der Fußball- und Volleyballmannschaften treten ab 14 Uhr wieder um die traditionellen Wanderpokale an.

Veranstalter des Sportfestes ist die Vertrauenskörperleitung von Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt mit der IG Metall Ostbrandenburg. "Bei allem Wettstreit um Pokale und Platzierungen ist der Sport und Respekt auch in diesem Jahr wieder verbindendes Element gewerkschaftlicher Arbeit, das die Kollegen von Arcelor Mittal und den Dienstleistungsunternehmen am Stahlstandort zusammenführt" heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum IG Metall-Sportfest sind alle Fans der Mannschaften und Sportbegeisterte herzlich eingeladen.