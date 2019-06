Peggy Mädler mit Fontane-Literaturpreis geehrt

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Autorin Peggy Mädler ist am Freitagabend in Neuruppin mit dem erstmals gemeinsam von der Stadt Neuruppin und dem Land Brandenburg vergebenen Fontane-Literaturpreis ausgezeichnet worden. Die 43-Jährige erhält über zwei Jahre hinweg ein Stipendium von insgesamt 40 000 Euro.

Erzählerische Wucht

Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) bezeichnete Peggy Mädler in ihrer Rede als würdige Fontane-Preisträgerin. "Damit ehren wir nicht nur den märkischen Schriftsteller Fontane, sondern fördern auch begabte zeitgenössische Autorinnen und Autoren, die bereits erste Veröffentlichungen realisiert haben, bei ihrer weiteren Entwicklung", so Münch. Mädler beschreibe in der Tradition Theodor Fontanes in ihrem jüngsten Roman "Wohin wir gehen" eindrücklich Land und Leute, ihre Sehnsüchte, ihr Scheitern – und entfalte dabei eine beeindruckende erzählerische Wucht, sagte Münch.

Laudator und Kulturjournalist Knut Elstermann beschrieb Peggy Mädler als eine Meisterin der Verdichtung, der es gelingt, in einem überschaubaren erzählerischen Rahmen welthaltige Räume und Perspektiven zu öffnen. Sie schaffe es, in ihren Büchern "hinter das politische Sprechen und hinter historische Bilder zu blicken – dorthin, wo Menschen und ihre Geschichte kenntlich werden". Gleichzeitig gebe es Parallelen zwischen Mädler und Fontane. Denn beide zeichne ein Gerechtigkeitssinn und die Nähe zu ihren Figuren aus, so Elstermann.

Peggy Mädler bedankte sich bei der Fontanestadt und dem Land Brandenburg für den großzügig ausgestatteten Preis, mit dem vor allem noch nicht so etablierte Autoren gewürdigt werden sollen. "Ich halte das für einen mutigen und besonderen Schritt. Denn man lebt in der Regel nicht vom Schreiben alleine, sondern von einem Mix an Tätigkeiten und Projekten", so Mädler, die Theater-, Erziehungs- und Kulturwissenschaften studiert hat. Neben ihrer Arbeit als Schriftstellerin ist sie als freie Dramaturgin tätig. Mit dem Preis würde nicht nur ihre Arbeit unterstützt werden, Neuruppin und Brandenburg würden damit auch den Glauben an die Wichtigkeit und Kraft von Literatur unterstreichen.

Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) gratulierte Peggy Mädler, die sich auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen durfte. Er hofft, dass der neu dotierte Fontane-Preis "uns künftig in der Literaturpreis-Bundesliga spielen lässt". Peggy Mädler habe mit ihrem Erfolg ebenfalls dazu beigetragen, Neuruppin bundesweit in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, so Golde. Allein im Museum Neuruppin sind laut dem Bürgermeister seit Ende März und mit der Eröffnung der Leitausstellung "Fontane.200/Autor" etwa 8 900 Besucher gezählt worden.

Viele weitere Gäste dürften zu den anderen Veranstaltungen und bei den Fontane-Festspielen, die mit der Preisverleihung am Freitag ebenfalls eröffnet wurden, in die Stadt kommen. Ein besonderer Höhepunkt war dabei der erste Teil des sechsten Fontane-Lyrik-Projekts. Die Schauspieler Valerie Niehaus, Heikko Deutschmann und Dominic Raacke gaben am Sonnabend einen breiten Überblick über Fontanes lyrisches Schaffen. Sie trugen insgesamt 66 bekannte und unbekannte Gedichte vor.