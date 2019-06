Sieg mit 50 Punkten Vorsprung

Irina Retzlaff

Fürstenwalde Die Landespokalserie der Kunst- und Einradfahrer aus Berlin und Brandenburg hat mit der dritten Pokalrunde ihren Höhepunkt gefunden. Die Gesamtwertung setzte sich aus der Addition der beiden besseren der insgesamt drei Runden zusammen. Die Sportlerinnen des KRTC Fürstenwalde und der SG Rauen fuhren neben vielen Podestplätzen zahlreiche persönliche Bestleistungen aus.

Die KRTC-Fahrerinnen Pia Kakuschke und Esther Schüler starteten jeweils im Einzel ihrer Altersklassen und als Kunstradduo. Diese Disziplin liegt ihnen besonders am Herzen, denn im Paarfahren sind nicht nur die akrobatischen Fähigkeiten gefragt, sondern und vor allem das Vertrauen in die Kraft und die Verlässlichkeit des anderen. Pia und Esther stellten in der dritten Runde mit 22,33 Punkten eine persönliche Bestleistung (pB) auf. Im Gesamtpokalergebnis erreichten sie 42,98 Punkte. Damit ging der Bronze-Pokal des Brandenburgischen Radsportverbandes nach Fürstenwalde.

Zwei Paare bei den Zweiern

Die SG Rauen stellte im Zweier Kunstradsport der Schülerinnen erstmalig zwei Paare auf. Yasmin Keller und Helene Giebler hatten ihr Programm aufgestockt, konnten die guten Leistungen der vorherigen Wettkämpfe aber nicht abrufen. Sie erreichten den 3. Platz (23,89), in der Gesamtwertung gewannen sie sogar den Silberpokal (59,92). Laura Morgen und Tessa Schönherr waren erstmals dabei, zeigten die Übungen auf einem und auf zwei Rädern sehr gut. 40,55 Zähler bedeuteten Rang 1.

Im 16-köpfigen Feld der Schülerinnen U11 erreichte Lisbeth Richter (Rauen) eine neue Bestmarke (34,80). Sie verbesserte sich um zwei Plätze auf Rang 5, den sie auch in der Gesamtwertung belegte (68,08). Wie sie überholte ihre Vereinskameradin Angelina Kuschel (34,06) zwei Aktive und wurde zum Abschluss und gesamt Sechste.

In der 14 Mann starken Altersgruppe Einer Kunstradsport Schülerinnen U13 rief Helene Giebler (Rauen) ihre guten Leistungen auf dem Kunstrad hervorragend ab. Mit 54,97 Punkten (pB) holte sich Helene den ersten und in der Gesamtwertung den dritten Platz (105,62). Ihre Vereinskameradin Delia-Celine Kuschel blieb dagegen deutlich unter ihren Möglichkeiten. Sie stürzte zweimal und ihr achter Platz kam in die Streichwertung. Dank der ersten beiden Runden gewann sie aber die Gesamtwertung (107,75). Yasmin Keller verbesserte sich um zwei Ränge und belegte mit Bestmarke (48,64) den 4. Platz, gesamt Rang 5 (96,79). Laura Morgen verteidigte mit ihrer sehr guten Haltung auf dem Kunstrad den 5. Platz (47,04/pB) und wurde Gesamtsiebte (90,24).

Der jüngste Sportler der SG Rauen, Damian Kuschel, startete in der U 9 allein. Er erhöhte seine Bestmarke auf 21,38. Mit seinen Leistungen qualifizierte er sich für das D-Kader-Trainingslager im Herbst. Bei den gleichaltrigen Mädchen musste sich die sechsjährige Johanna Ebhardt (Fürstenwalde) gegen vier erfahrenere Sportlerinnen behaupten. Die Kleine bezauberte das Kampfgericht auf ihrem rosafarbenen Kunstrad und bekam nur minimale Punktabzüge. Sie brachte 16,59 Punkte in die Gesamtwertung ein (31,19) und wurde Fünfte

Ein sehr viel anspruchsvolleres Programm stellen die Sportlerinnen der U 15 auf. Joline Bretsch (Rauen) reichte eine Kür mit über 100 Punkten ein. Sie konnte nicht alle Elemente fehlerfrei umsetzen und musste einmal das Rad verlassen. Ausgefahrene 84,94 Zähler hießen am Ende immer noch Platz 1 und auch in der Gesamtwertung holte sich Joline mit 50 Punkten Vorsprung den Goldpokal (173,30). Ihre Vereinskameradin Tessa Schönherr zeigte wieder eine konstante Leistung und belegte sowohl in der dritten Runde (63,27) als auch in der Gesamtwertung (129,90) den zweiten Platz.

Anne Thiel (Rauen) überholte zwei Konkurrentinnen. Sie bekam von der Jury für ihre sehr gute Körperspannung nur wenige Abzüge. Mit der neuen Bestmarke von 52,97 wurde sie Dritte, insgesamt Fünfte (103,52). Sechste bei der dritten. Wettkampfrunde und auch im Gesamtpokal wurde Pia Kakuschke (Fürstenwalde), die erst seit 2,5 Jahren Kunstrad fährt. In dieser Zeit ist es ihr gelungen, ein ansprechendes Programm einzustudieren.

Stürze bleiben nicht aus

Eine Altersgruppe höher, bei den Einer-Juniorinnen U19, musste Isabelle Keller zweimal das Rad verlassen, wofür ihr das Kampfgericht wertvolle Punkte abzog. Mit 77,87 Punkten blieb ihr nur Platz 5, doch dank der besseren vorhergehenden Runden holte sie sich in der Gesamtwertung den 2. Platz (173,49). Josephie Krause zeigte dagegen eine sehr gute Leistung und bekam nur einen geringen Punktabzug. Eine neue Bestmarke (79,11) hieß für Josephie Platz 4 und in der Gesamtwertung Platz 6 (135,08).

Das leistungsstärkste Feld ist die Gruppe der Einer Frauen. Julia Bunke (Rauen/114,94) wurde Sechste genau wie in der Gesamtwertung (233,50). Mit Isabelle Keller startete sie in der Gruppe Zweier Kunstradsport. Sie mussten bei den Übungen auf einem Rad einen Sturz in Kauf nehmen und wurden Zweite (72,88). Den Silberpokal gab es in der Gesamtwertung (146,66).

In der Disziplin Vierer Einrad Schülerinnen waren Anish Tettenborn, Anne Thiel, Tessa Schönherr und Josephie Krause von der SG Rauen die einzigen Starter (87,18/177,78).

Weitere Starterinnen aus Fürstenwalde und Rauen erreichten ebenfalls oft neue Bestleistungen, konnten sich aber nicht unter den besten Acht platzieren.