Preussens Keeper verhindert am Ende Schlimmeres

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Die Durststrecke bei Preussen Eberswalde in der Brandenburgliga geht ungebremst weiter. Auch gegen den Oranienburger FC Eintracht konnte im eigenen Westendstadion nicht gepunktet werden. Mit 0:2 Toren unterlag die Elf von Trainer Obrad Marjanovic dem neuen Tabellen-Sechsten, der nach einer guten Anfangsphase der Eberswalder das Spiel dominierte und verdient die drei Punkte entführte.

Trainer Marjanovic hat mit seinem Team trotz dieser erneuten Niederlage jedoch keine Abstiegssorgen mehr. Eberswalde ist Elfter vor dem punktgleichen SV Grün-Weiß Lübben, gegen die man am 15. Juni im letzten Saison-Heimspiel ins Westendstadion antreten muss.

Vielversprechender Beginn

Wie so oft begann Preussen vielversprechend. Zwar hatten die Gäste durch Stürmer Kevin Czasch die erste gute Torchance, doch Tobias Koepnick entschärfte diese gekonnt. Koepnick stand der neuformierten Dreierkette mit Eric Krause und Hakan Demirel als Abwehrchef vor, bot insgesamt eine starke Partie.

Es folgte ein offener Schlagabtausch. OFC-Keeper Sven Roggentin parierte gegen Florian Groß und Gäste-Verteidiger Marc Moldenhauer senste den folgenden Nachschuss noch um den Pfosten, zur Ecke.

21. Okoro-Treffer verhindert

Auf der Gegenseite musste Torwart Lennard Peter gegen den zweiten Gästestürmer Tim Meyer (18.) retten. So ging es munter weiter. Doppelchance für Preussen, Gegenschlag OFC über Tyren Kherraz. Dann wieder Okoro. Doch der Gästekeeper verhinderte den 21. Saisontreffer des Preussen-Stürmer (21.).

Danach neutralisierte sich das Spielgeschehen. Beide Seiten schienen sich auf das Spiel des anderen eingestellt zu haben. Fast aus dem Nichts folgte die Gästeführung. Verteidiger Sebastian Knaack erkämpfte sich auf Preussens rechter Seite in Höhe Strafraum den Ball. Über zwei Stationen landete das Leder bei Meyer vorm Tor. Der Stürmer zog eiskalt ab, 0:1 (33.) für die Elf von OFC-Trainer Enis Djerlek. Den möglichen Ausgleich durch Okoro vereitelte kurz vor der Pause erneut Gästekeeper Roggentin.

Nach Wiederanpfiff drängten die Gäste auf eine Vorentscheidung, stießen vehement in die sich durch Preussens Sturmlauf bietenden Räume vor und zwangen Torwart Lennard Peter zu spektakulären Paraden. So gegen den durchgebrochenen Kherraz im Eins-gegen-Eins (59.). Auch wenn Peter über sich hinauswuchs – gegen das 0:2 (63.) durch Stürmer Czasch, nach Vorlage dessen Sturmpartners Meyer, war er machtlos.

Peters mit Riesenreflexen

Es war Preussens Torwart zu verdanken, dass es beim 0:2 blieb. Mit Riesenreflexen gegen Kherraz (79.) und Marc Markgraf (79./81.) hielt Preussens bester Mann auf dem Platz die Niederlage in Grenzen. Echte Topchancen hatte Preussen da nicht mehr. Das sah auch Trainer Marjanovic ebenso. "Die Chancen zur Führung waren da. Später hat uns Lennard im Spiel gehalten und in der Schlussphase gar vor Schlimmerem bewahrt", so Preussens Trainer, der einige Leistungsträger ersetzen musste.

Gästetrainer Djerlek war mit den drei Punkten sehr zufrieden, monierte jedoch die eigene Chancenverwertung. "Körperlich waren wir präsenter, effektiver im Spiel. Einzig die Torausbeute hätte besser sein können, ja müssen", sein Fazit.

Eberswalde: Lennard Peter – Eric Krause, Tobias Koepnick, Hakan Demirel (78.Paul Ziethen) – Nick Lange, Steven Zimmermann, Djordje Petrovic, Florian Groß (82. Paul Schuster) Uchenna Ugwu – Chinonso Solomon Okoro, Tomasz Bejuk (58. Benedict Richter)