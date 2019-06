Der aufgehenden Sonne entgegen

Hagen Bernard

Neuzelle (MOZ) David Schulz und Tim Foerster haben am Sonnabend zum fünften Mal den 100-Kilometer-Wettbewerb beim 18. Neuzeller Run & Bike gewonnen. Nachdem beide vor einem Jahr als Gesamtzweite einen Abstecher über die 45 Kilometer vorgenommen hatten, entschieden sie sich nach einem siegreichen Test im April in Burg für die lange Distanz. Wesentlich früher hatten sich die Neuzeller Brüder Matthias und Sebastian Thierbach auf den Hunderter festgelegt, nachdem sie im Vorjahr zum ersten Mal auf dieser Strecke gewonnen hatten.

Feuerwehrmänner wieder vorn

Doch wie bei der Generalprobe vor einem Monat hatten die Feuerwehrspezialisten von ArcelorMittal knapp die Nase vor den Neuzellern vorn. Sie waren schnell angegangen, nach sieben Kilometern in Streichwitz hatten die Thierbachs bei einsetzendem Regen eine Lücke gelassen, die immer größer wurde. Dennoch behielten sie die Führenden in Sichtweite und waren 15 Kilometer vor dem Ziel bis auf 2:20 Minuten dran, um schließlich im Ziel einen Rückstand von 4:19 Minuten aufzuweisen. "Wir hatten uns schon mehr vorgenommen und waren noch nie so nah dran wie heute. Nun sind wir das elfte Mal gemeinsam gestartet, dabei zum fünften Mal über Einhundert und haben einmal gewonnen, waren zweimal Zweiter und zweimal Vierter", bilanziert Sebastian Thierbach. Vor einem Jahr liefen die Neuzeller zwar dreieinhalb Minuten schneller, dafür waren jedoch laut David Schulz mit dem Regen, den Pfützen und der hohen Luftfeuchte die Bedingungen etwas schlechter. Übrigens sind die Sieger ebenfalls das elfte Mal zusammen beim Run & Bike gestartet.

Hingegen zum ersten Mal den Hunderter in Neuzelle bestritten die beiden Berliner Evelyn Franke und Dirk Kiwus. Beide sind Ultralaufspezialisten mit beachtlichen Bestzeiten über 100 Kilometer von 7:30 und 8:43 Stunden. "Es ist schon ein Erlebnis, auf dem Deich die Sonne aufgehen zu sehen. Vor zwei Jahren legten wir wie hier 1800 Kilometer von Singapur nach Bangkok zurück", erklärt der 46-jährige Hauptstädter. 7:53:11 Stunden benötigten beide, damit setzten sie sich als Gesamtsiebte in der Mixed-Wertung durch. Viereinhalb Liter Getränke hatten beide verbraucht, im Ziel wollten sie erst einmal gemütlich frühstücken.

Die Frauen-Wertung hatten mit Marita Wahl aus Blankenfelde und Antje Knoblich aus Thürow zwei Arbeitskolleginnen gewonnen (8:11:49). Beide sind für eine Krankenversicherung im Büro tätig, die längeren Distanzen sind willkommener Ausgleich. Für Wahl – die im Herbst den Schlaubetalmarathon gewonnen hatte – war es übrigens der dritte Hunderter in Neuzelle. "Die alte Strecke hat mir besser gefallen, sie war abwechslungsreicher. Dafür kann man sich jetzt auf dem Rad mehr ausruhen", erklärte die 49-Jährige. In das selbe Horn stieß der 54-jährige Fredersdorfer Olaf Graf. "Alle haben auf der alten Strecke über das Kopfsteinpflaster geschimpft. Doch wenn man oben angekommen war, dann hat man sich wie ein Sieger gefühlt. Dennoch ist es auch jetzt die totale Belohnung, wenn man an der Neiße im Nebel dem Sonnenaufgang entgegenläuft." Übrigens ist der Bankangestellte bislang immer in Mixed-Teams beim Run & Bike unterwegs gewesen. Dieses Mal belegte er zusammen mit der 55-jährigen Dagmar Rocktäschel aus Seelow als Gesamtzehnter den dritten Rang in der Mixed-Wertung. "Meine Frau hat Knieprobleme und konnte nicht mit. Dagmar ist ihre Lauffreundin. Sie hat kein Problem damit, wenn ich mit Dagmar die Nacht verbringe. Schließlich kenne sie Dagmar gut", erklärt Graf, der durch seine Gattin vor einigen Jahren zum Laufen gekommen war.

Einige Schreckmomente zu überstehen hatte der 36-jährige Alexander Türk, der alle Run & Bike-Auflagen bestritten hat. An vierter Stelle liegend, war bei Kilometer 40 in Polen ein Audi in einer Kurve von der Strecke abgekommen und hatte ihn erfasst. Nachdem der Sohn des Run & Bike-Gründers Dietmar Türk außer einer Abschürfung am Ellenbogen relativ unbeschadet von der Kühlerhaube wieder auf der Straße gelandet war, lief er im Schock-Zustand allein bis Kilometer 70 weiter. Dort hatte ihn dann sein 57-jähriger Partner Jörg Berg eingeholt, dem die Coschener Feuerwehr schnell ein neues Rad nach Polen gebracht hatte. Das eigene war unbrauchbar.