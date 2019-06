Zwickauer stöhnen über Sand und gerade Strecken

Hagen Bernard

Neuzelle Alte Bekannte und völlig neue Gesichter haben beim Neuzeller Run & Bike die beiden kürzeren Distanzen über 25 und 45 Kilometer geprägt. So setzten sich im Rot-Gelben-Retro-Shirt Sören Trommer und Dirk Müller von Vorwärts Zwickau über 45 Kilometer durch. Die beiden Zehn-Kilometer-Spezialisten hatten von Anbeginn geführt und schließlich die beiden Frankfurter Christoph Guhl/Fabian Hagedorn mit dem komfortablen Vorsprung von 3:59 Minuten hinter sich gelassen. "Dirk Müller hat einen Vater in Eisenhüttenstadt, daher sind wir auf diesen Wettbewerb gekommen. In Sachsen gibt es so etwas nicht. Dabei denkt man, in diesen Breitengeraden ist alles flach. Nein, es war recht hügelig. Die Sandböden auf polnischer Seite zehren und dann zum Schluss eine zwei Kilometer nur geradeaus führende Landstraße, das beansprucht psychisch", erklärt Sören Trommer.

Hingegen setzten sich über 25 Kilometer mit Carolin Mattern und Thomas Gogolin zwei Run & Bike-erprobte Athleten durch. Zwar hatten die beiden ehemaligen nunmehr 23-jährigen Potsdamer Sportschüler Leon Böhm (Triathlet) und Fabian Kobel (Läufer) auf den ersten 15 Kilometern gehörig für Tempo gesorgt, doch das Siegerduo aus Königs Wusterhausen blieb in Reichweite. Am Oderdamm setzten sich sich die Randberliner mit Wechselintervallen von etwa 40 Sekunden ab, wobei es in Wellmitz vom bis dahin gut mithaltenden Duo Felix Ledwig/Marius Ziems attackiert wurde. Während jedoch die Eisenhüttenstädter auf Platz 4 zurückfielen, holten Gogolin/Mattern an der Spitze 80 Meter Vorsprung heraus. "Eigentlich hatten wir es auf den Zielsprint angelegt. Wir kamen zwar noch bis auf 15 Meter heran, doch hatte die Aufholjagd zu viel Kraft gekostet", erklärt Fabian Kobel.

Carolin Mattern endlich in Form

Hingegen weiß sich Mattern endlich in guter Form, um beim Pfingstsportfest in Berlin die Norm für die Deutsche Meisterschaft über 5000 Meter zu laufen. "Im Gegensatz zu den 45 Kilometern brauchen wir nicht mehr drei Tage zum Regenerieren. Wir hätten unsere Intervalle noch auf 30 Sekunden verkürzen können", erklärt Mattern, die zwei Tage zuvor einen zufriedenstellenden Test über 3000 Meter in 10:01 Minuten absolviert hatte.