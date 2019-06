Blau-Weiß war ganz nah dran

Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Wenn der Tabellendritte der Fußball-Brandenburgliga beim Tabellenneunten spielt, muss man nicht unbedingt von einem Spitzenspiel sprechen. Doch die Partie des SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, immerhin noch als Aufsteiger in der Liga unterwegs, gegen den 1. FC Frankfurt war sportlich ein Spitzenspiel. Beide Mannschaften boten auf dem gepflegten Rasen des Petershagener Waldsportplatzes ein tolles Fußballspiel, das der Favorit mit 2:1 gewann.

Wie groß die Belastungen der Spieler, es war das erste richtig heiße Wochenende dieses Jahr, waren, fasste Frankfurts Trainer Jan Mutschler zusammen: "Wir trainieren in der Woche immer abends und dann diese Hitze! Kompliment an beide Mannschaften. Alle Spieler sind viel gelaufen." Die erste Halbzeit gehörte zu großen Teilen dem Gastgeber. Nur einmal hatte die Hintermannschaft nicht aufgepasst. Nach einer Ecke der Frankfurter lag der Ball plötzlich im Tor. Doch das Schiedsrichtertrio unter der Leitung von Kay Seifarth entschied auf Abseits (15.).

Blau-Weiß ganz nah am Erfolg

Nach dieser Szene entwickelte sich ein Schlagabtausch mit vielen guten Aktionen auf beiden Seiten. Silvan Küter und Denis Rolke auf Blau-Weiß-Seite und John Lukas Sauer auf Frankfurter Seite waren die auffälligsten Spieler. Das 1:0 schoss Maurice Ulm nach feiner Vorarbeit von Anton Feiler (27.). Was im Anschluss überraschend war, Blau-Weiß hatte den Favoriten im Griff und blieb bis zur Halbzeit sogar spielbestimmend. Vielleicht war es auch einfach nur die Tatsache, dass Frankfurt unbedingt gewinnen musste, um in der Meisterschaft dranzubleiben. Blau-Weiß hingegen konnte befreit von allen Sorgen aufspielen. "Meine Mannschaft hat sich in der Liga etabliert, und wie man sieht, können wir durchaus mit den Spitzenteams mithalten", sagte stolz Cheftrainer Roman Sedlak.

2:0 hätte das Spiel entschieden

Und wie das aussehen kann, zeigte Blau-Weiß kurz nach dem Wiederanpfiff. Ein genauer Pass von Regisseur Tim Bolte auf Silvan Küter, der rechts durchgestartet war. Küter sprintete fast 30 Meter mit dem Ball und schlug dann in die Mitte. Maurice Ulm kam nur einen Schritt zu spät. Der zweite Treffer für den Gastgeber hätte die Partie wahrscheinlich anders entschieden.

Trainer Mutschler wechselte aus und brachte in der 57. für den glücklosen Mittelstürmer Artur Aniol Erik Piotr Kryjak. Er bereitete auch gleich den Ausgleichstreffer vor. Mit einem schönen Pass in den Rücken der blau-weißen Abwehr schickte er Robin Grothe, der flach einschießen konnte.

Blau-Weiß blieb dran. Denis Rolke, der wieder ein unglaubliches Laufpensum absolvierte, verpasste knapp nach einem langen Flankenlauf. Den entscheidenden Treffer erzielte Grothe mit einem direkt verwandelten Freistoß. Er schlenzte den Ball über die Mauer hinweg und Torhüter Kevin Pelzer hatte kaum eine echte Abwehrchance. "Robin ist ein so begnadeter Freistoßschütze und hat es heute endlich einmal bewiesen", freute sich Frankfurts Trainer. Sein Blick richtete sich nach dem Abpfiff sofort auf sein Telefon. Konkurrent Victoria Seelow hatte beim BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow erst in der Schlussminute den Siegtreffer erzielt. "Dann bleibt die Meisterschaft weiter offen", stellte er fest.

Blau-Weiß trifft nun auf den MSV

Für Trainer Roman Sedlak und seine Mannschaft geht es gleich mit dem nächsten Kracher weiter, denn nun steht am 15. Juni das Auswärtsspiel beim MSV Neuruppin auf dem Plan. Zum letzten Spiel kommt dann Seelow.

SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Kevin Pelzer, Denis Rolke, Resad Demann, Kurt Skusa, Maximilian Traue, Tim Bolte, Marvin Ghaddar (70. Hadi El-Jindaoui), Maurice Ulm (80. Roger Sobotta), Martin Kohlmann, Anton Feiler (46. Lars Dingeldey), Silvan Küter

1. FC Frankfurt: Damian Schobert, Lars Wiedenhöft, Ruven Bertel, Erik Huwe, John Lukas Sauer, Tom Rasser, Paul Karaszewski, Angelo Marcel Müller (46. Paul Peschke), Robin Grothe, Sandro Henning (80. Tobias Fiebig), Artur Aniol (57. Erik Piotr Kryjak)