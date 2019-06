Jede Menge Leidenschaft

Lukas Lünz

Angermünde Als einziges Angermünder Duo nahmen Emelie Ballentin/Kristin Falk in Zepernick an der U-18-Landesmeisterschaft im Beachvolleyball teil. Mit starker Willenskraft und viel Spaß gelang es dem jungen VCA-Team bei mäßigem Wetter, den großen Favoriten aus Potsdam und Cottbus immer wieder Probleme zu bereiten. In jedem Vorrundenmatch kamen sie in den Tiebreak, der jeweils ziemlich knapp verloren ging. Am Ende waren sie Fünfte.

In ihrem wohl besten Spiel zeigten sie gegen Cottbus eine sichere und saubere Annahme, konnten ihr Zuspiel perfektionieren und brachten die Angriffe sicher im gegnerischen Feld unter. Dadurch wurde auch der Tie-break mit sehr viel Leidenschaft gewonnen – Platz 3 in der Gruppe war erreicht, sodass es zum Überkreuzspiel gegen die Mädels aus der Landeshauptstadt kam, das mit 0:2 Sätzen verloren ging. Im letzten Spiel gegen Brandenburg belohnte sich das VCA-Duo dann für einen erfolgreichen Tag, der letztlich mit Rang fünf von acht Mannschaften endete.

U 19 in Königs Wusterhausen

Durch nur drei gemeldete Teams in der U 19 war für Angermündes Celine Preuß und Kristin Falk die Bronzemedaille von vornherein sicher. Das Duo kämpfte mit Leidenschaft und Siegeswillen um jeden Punkt gegen zwei Kontrahenten aus Potsdam. Die Qualität war deutlich besser als die Quantität. Den VCA-Spielerinnen glückten zwar immer wieder Punkte, aber ein Bein stellen konnten sie den favorisierten Gegnern nicht. Im Sommer wird es weitere Turnierchancen geben.

Durch krankheits- und verletzungsbedingte Absagen wurde aus drei Angermünder Mannschaften bei den Meisterschaften der U-16-Jungen nur eine: Linus Herrmann und Jonathan Zimmermann traten im Feld von insgesamt zehn Mannschaften im Kampf um den Landestitel an.

Zu viele Aufschlagfehler

Durch zu wenig Training in der noch jungen Beachsaison ging es für das Duo diesmal nicht um vordere Plätze – Spaß und Lerneffekt standen im Vordergrund.

In zwei Gruppen mit je fünf Teams sowie Halbfinals und Finale wurde gespielt. In der ersten Partie gegen Schulzendorf noch etwas überfordert, steigerten sich Herrmann/Zimmermann von Spiel zu Spiel. Gegen Potsdam und Königs Wusterhausen gelangen Erfolge, gegen andere Landeshauptstädter gab es eine knappe Tie-Break-Niederlage. Insgesamt konnte man sich im Angriff verbessern, die Annahme war schon sehr sicher.

Allerdings gab es im weiteren Verlauf immer wieder Aufschlagfehler in wichtigen Phasen – so wurde die eine oder andere Führung verspielt. Bei den Jungs fehlt noch mehr Leidenschaft und Kampf für jeden Punkt. Um dies noch zu verbessern, bleibt nun Zeit bis zum nächsten Jahr.