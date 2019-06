Diebstahl vom eigenen Nachbarn

Stefan Adam

Schwedt Einbruch in eine Wohnung: Die Tür war aufgebrochen, Kleidungsstücke und Sachen lagen herum. Laut Angaben des Bewohners wurden eine Playstation im Wert von 150 Euro sowie 600 Euro Bargeld entwendet. Kriminalisten untersuchten das Areal und nahmen Fingerabdrücke. Die ergaben einen Treffer – der 36-Jährige Nachbar.

"Ich habe nichts aus der Wohnung genommen", so der Angeklagte später vor dem Amtsgericht. Seine Fingerabdrücke erklärte er mit Renovierungsarbeiten, die er vor einem Jahr bei dem Nachbarn gemacht hatte.

Das Einbruchsopfer war überrascht, dass es der Nachbar gewesen sein soll. "Wir haben uns immer gut verstanden", so der Zeuge. Auch die Tapezierarbeiten im Flur der Wohnung bestätigte er. "Das Geld war ein Geschenk meiner Oma. Ich sollte mir Wohnungseinrichtung dafür kaufen. Aufbewahrt habe ich es in einer selbstgebastelten Dose im Wohnzimmerschrank."

Doch die Fingerabdrücke auf der Dose seien eindeutig und keine Altspuren, so der Staatsanwalt. Sie überführen den Angeklagten eindeutig als Täter. Dabei erwähnte der Jurist auch neun Vorstrafen. Zehn Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, lautete seine Forderung für den Diebstahl im besonders schweren Fall. Dazu die Einziehung des Wertersatzes in Höhe von 750 Euro. Auch die Richterin teilte diese Auffassung. Die Bewährungszeit wird auf drei Jahre festgesetzt und ein Bewährungshelfer angeordnet. Die Ableistung des Wertersatzes kann in Raten erfolgen.