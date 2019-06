Fußgänger von Auto erfasst

MOZ

Klosterfelde Bei einem Unfall in Klosterfelde am Sonnabendvormittag ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der 53 Jahre alte Mann war auf der Prendener Straße von einem VW Golf erfasst worden. Laut Polizei hatte er beim Überqueren der Fahrbahn nicht auf den Verkehr geachtet. Der 69-jährige Autofahrer habe die Kollision nicht verhindern können. Rettungskräfte brachten das Unfallopfer mit dem Rettungswagen in ein Berliner Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.