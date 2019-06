Höfe wurden Treffpunkte

Ruth Buder

Beeskow (MOZ) Im Rahmen des Beeskower Stadtfestes haben am Sonnabend zwölf "Offene Höfe" zum Besuch eingeladen. In diesem Jahr waren auch wieder neue Teilnehmer dabei. Mario Lehmann alias Lemmi aus der Bodelschwinghstraße 47 gehört zu denen, der erstmals Gäste auf seinen Innenhof einlud. "Meine Freundin hat die Beete rundherum so schön gestaltet, da dachten wir uns, das kann man auch öffentlich zeigen."

Zudem scheute Lemmi keine Mühe, die Besucher zu unterhalten. Gleich zum Auftakt um 14 Uhr trat die kleine Theatergruppe "Treffpunkt Bühne" mit Christin Kolodziej, Janice Weigelt und Johanna Schladebach auf und nahm mit ihrem Stück Politiker auf die Schippe, die mit großen Versprechungen sich letztlich in einem Bilderrahmen verewigt sehen möchten. Zudem stellte Lemmi seine Popart-Bilder und Videos aus sowie Lampen und Holzarbeiten von Jochen Schubert aus Tauche.

Als dann die Band "Loveless Sperm Donation" spielte, griff der vielseitig begabte Lemmi selbst zum Mikro und sang "Romantik ist mein Steckenpferd" – eine Beeskow-Premiere. Zum ersten Mal dabei war auch das Bootshaus. Die seit Oktober neuen Pächter Kathrin Paul-Weckwitz und ihr Mann Christian Weckwitz möchten, dass das idyllische Grundstück an der Spree ein offener Ort wird. "Die Menschen sollen erleben, dass wir eine Stadt am Wasser sind", sagt Kathrin Paul-Weckewitz, während ihr Mann und Mitarbeiterin Jennifer Marewski mit den Kindern mit einem Dartspiel Luftballons zerplatzen lassen.

Neu im Kreis derer, die ihre Höfe öffneten, waren auch Heike und Sven Wiebicke in der Klosterstraße. Bei ihnen dürfen die Kinder aus Karton Puppenhäuser bauen. "Bei uns hatte sich so viel Pappe angesammelt und wir haben überlegt, was wir damit machen können", erklärt Heike Wiebicke. Ganz eifrig ist Benedict Breitenstein aus Neuendorf (bei Fürstenwalde) bei der Sache und bemalt sein zweistöckiges Puppenhaus gelb an, Kara Fehlauer, die gerade im Ingenieurbüro Wiebicke ein Schülerpraktikum absolviert hat, hilft dabei. Der Puppenhaus-Bau dürfte keine Eintagsfliege bleiben. Eine Mitarbeiterin der Kita Kiefernzwerge hätte bereits Interesse angemeldet, sagt Heike Wiebicke.

Während an einigen Plätzen am frühen Nachmittag noch die Besucher auf sich warten lassen, herrscht im Keilschen Innenhof am Markt schon Hochbetrieb. Die ganze Familie in drei Generationen hat viel aufgeboten, um die Gäste zu verwöhnen. Es gibt Hausmusik mit Cello, Geige und Querflöte, eine Ausstellung von Bildern und Keramik, leckeren Kuchen, Kaffee und erfrischende Getränke – denn es ist sehr heiß. Zwischendurch tritt die Clownin Barbara Duss aus dem Theaterhaus Berlin auf und erheiterte die Gäste mit ihrem Schweizer Dialekt. Sie gehört zu der Gruppe der Schauspieler, die jedes Jahr die Restauratorin Claudia Laue nach Beeskow holt. Auch sie hatte wieder ihren Hof in der Brandstraße geöffnet und zu verschiedenen Performances eingeladen.

Viel los bei der Imkerei Hahn

Beliebter Treffpunkt ist die Imkerei Hahn, wo sich alles um die Biene dreht. Die Besucher können Carola Hahn beim Honigschleudern zusehen, während ihr Mann Uwe viele Fragen beantworten muss. Wer möchte, kann vor dem Geschäft in der Mauerstraße Platz nehmen und sich bei einem Stück Bienenstich und Kaffee ein wenig ausruhen, bevor es zu den anderen offenen Höfen, wie der Stadtbibliothek oder dem Atelier von Rostylslav Voronko, weitergeht.

Einer der beliebtesten Treffpunkte ist seit Jahren der romantische Garten von Claudia Möller und Gunter Richter. Unter den großen alten Bäumen verkaufen Rona Günnauer aus Müllrose und Evelin Sieber aus Neuzelle Keramik und Edelsteinschmuck, es ist viel Platz zum Sitzen und für die Auftritte der Berliner Schauspieler und Pantomime. "Wir machen von Anfang an mit, bereits das fünfte Mal", erzählt Claudia Möller, die von Tochter Janne und deren Freund Bastian, die den Ausschank übernommen haben, unterstützt wird. Ja, es sei immer eine Menge Arbeit, aber es mache auch Spaß. Die Leute seien bester Laune und es gebe viel Anerkennung.