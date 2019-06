Verschwitzt und glücklich

Jörg Kotterba

Schönfließ (MOZ) Was liegt näher, als für ein Fest am 1. Juni dieses Motto zu wählen: Kinderlachen. So geschehen am Sonnabend, dem Internationalen Kindertag. Konkret beim 28. Schönfließer Heimatfest, ein Ortsteil mit 3200 Einwohnern vor den Toren Eisenhüttenstadts.

Der Heimatverein um Christian Prengemann (Slogan: Engagement – Tradition – Gemeinschaft) war sehr gut beraten, sich fürs üppige und kunterbunte Familienprogramm vor allem Mädchen und Jungen zwischen vier und 14 Jahren mit zahlreichen Talenten auf die Bühne und die Festwiese davor zu holen.

Sie legten mit Gesang und Tanz in tollen Kostümen und manchen lustigen Darbietungen ihren Einrichtungen – der Kita Sonnenhügel und Kunterbunt, der Grundschule Schönfließ und des Tanzensembles kuz – alle Ehre ein. Carolin Burkhardt steckt als Ensemble-Leiterin ihr gesamtes Können, ihre große Leidenschaft in die Eisenhüttenstädter Tanzformationen kuz. Mittlerweile 145 Mitglieder zählt kuz (das Kürzel steht für kreativ und zeitgemäß). Sie werden in elf Gruppen von neun Expertinnen ein- oder zweimal wöchentlich in der Turnhalle der Grundschule 1 in Eisenhüttenstadt trainiert.

"Ein Teil von ihnen ist heute gekommen, um das Schönfließer Heimatfest zu bereichern. Wir unterstützen damit nicht nur die nimmermüden Organisatoren, sondern rühren zugleich auch für unser Ensemble die Werbetrommel", erklärte die engagierte Carolin Burkhardt. Ihr fehlen Jungs, die Lust am Tanzen haben. "Wir sind im Laufe der Zeit zu einem angesehenen, außerschulischen Freizeitangebot in Eisenhüttenstadt gewachsen", weiß die Chefin. Aber ihre Mädchen wären nicht böse, "wenn auch ein Junge bei uns vorbeischaut und Spaß an der Bewegung hat." Ein Blick ins Internet würde genügen – "dort stehen alle notwendigen Kontaktdaten."

Zahlreiche Höhepunkte

Seit zweieinhalb Jahren ist Politik- und Geschichtslehrer Christian Prengemann Chef des Heimatvereins. "Wir sind in dieser Zeit von 27 auf 83 Mitglieder mit einem Altersdurchschnitt von nur 42 Jahren gewachsen. Alle, die mitmachen – von Stefan Reschke und Anja Kobert bis Tilo Schauer und Torsten Fraatz – haben Schönfließ zu ihrem Lebensmittelpunkt erkoren, bringen sich hier ein", erklärt Christian Prengemann. Im gut organisierten Verein würde die ehrenamtliche Arbeit auf viele helfende Hände verteilt. Und zahlreiche kleine Höhepunkte im Ort organisiert – vom Osterfeuer und der Maifeier bis zum Veteranentreff und der wichtigen Arbeitseinsätze, "damit unser Ort immer schmuck aussieht."

Aus Frankfurt kam die vierköpfige Familie Berger angereist, um mitzufeiern und einen schönen Tag zu verleben. "Wir waren zum Brunch bei Freunden in Groß Lindow eingeladen. Und hatten den Abstecher nach Schönfließ schon vor Tagen geplant", erzählte Familienvater Ben Berger (41). Während er mit Ehefrau Angela bei geschätzten 30 Grad eine kühle Rote Brause genossen, tobten die Kinder Anton (12) und Max (8) auf der Hüpfburg. Später waren sie auf dem Karussell, dann in der Bastelecke und schließlich an der fast sechs Meter hohen Kletterwand zu finden. "Ein toller Tag", freute sich Anton, nun schon verschwitzt, aber glücklich. Er habe sogar zwei Kumpels aus seiner Klasse getroffen. "Die sind auch voll begeistert."

Am Abend sorgten DJ Frank und Norry als "Andreas Gabalier Double" für eine stimmungsvollen Sommerabend. Am Freitag war das Denkmal für die Bergbautradition eingeweiht worden.