MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Am Wochenende beschädigten Unbekannte Autos in Bad Freienwalde. In der Nacht zum Sonnabend zogen die Täter durch die Gartenstraße, die Schützenstraße und die Friedensstraße und demolierten dort die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.