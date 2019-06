Projektkonzerte mit skandinavischer Musik

Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Nach intensiven Proben haben rund 40 Schüler der Kreismusikschul-Standorte Fürstenwalde und Schöneiche am Sonnabend und Sonntag in zwei Projektkonzerten gezeigt, was sie können – am Sonnabend in der Fürstenwalder Domnotkirche, am Sonntag in der Schöneicher Schlosskirche.

Dabei spielten sie auch einen Walzer, den ihr norwegischer Leiter Martin Olsen für seine knapp einjährige Tochter Marla komponiert hat. Seine Uraufführung erlebte auch ein Stück des schwedischen Trompeters Ruhi Erdogan.