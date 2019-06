Jörg Kotterba

Schönfließ (MOZ) Anna-Lena Schmidt von der DKMS Berlin (Motto: Wir besiegen Blutkrebs) strahlte Sonnabend nach 18 Uhr über das ganze Gesicht. Seit Mittag leitete die Studentin für Tiermedizin in Schönfließ, einem Ortsteil von Eisenhüttenstadt, die Registrierungs-Aktion für einen Stammzellspender.

Und 507 Frauen und Männer aus der Region kamen in die Turnhalle der Grundschule, darunter Jens Glasenapp aus Beeskow. Der 47-Jährige ist Krankenpfleger in der Samariter-Anstalt Neuendorf. "Menschen, die vom Leben nicht so verwöhnt sind wie ich, möchte ich helfen. Vor wenigen Tagen starb meine Mutter. Doppelter Grund, mich auf mein Motorrad zu schwingen und nach Schönfließ zur Registratur zu fahren."

Der Aktions-Hintergrund: Der 19-jährige Sportschütze Niclas Vogel, ein Schönfließer, trainierte vier Jahre lang an Frankfurts Eliteschule des Sports. Plötzlich wurde beim sympathischen Burschen akute Leukämie festgestellt. Mitglieder des Schönfließer Heimatvereins machten sein Schicksal öffentlich. "Nur eine Stammzellentransplantation kann sein Leben retten. Bislang wurde weltweit noch kein passender Spender gefunden. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Samstag am Eingang des Schönfließer Heimatfestes als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen", hieß es auf Facebook.

Der Eintrag wurde fast 38 000 mal angeklickt. 6000 Handzettel wurden in der Region verteilt, 120 A-2-Plakate aufgehängt. Niclas Vogel bedankte sich mit Hilfe der elektronischen Medien schon vor der Registrierungs-Aktion bei seinen Helfern: "Die Krankheit war ein Schock für mich. Sie hat alle meine Pläne zunichte gemacht. Nichts ist wie es einmal war. Auch wenn die Spende nicht zu mir passen sollte, werdet Ihr trotzdem vielen Menschen, denen es ähnlich ergeht, helfen."

Mit dem Satz "Mund auf, Stäbchen rein – Spender sein" warb Anna-Lena Schmidt auch Sonnabend in Schönfließ. Mehr als 50 Helfer, darunter Kirsten Köckeritz aus Eisenhüttenstadt und Tochter Jule (15), ließen sich vor dem Aktionsstart einweisen. Klar, dass Mutter und Tochter bei "Mund auf, Stäbchen rein – Spender sein" mitmachten.