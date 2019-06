Angelverein feiert 100-jähriges Bestehen

Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Wenn du drei Stunden Freude haben willst, besauf Dich. Wenn du drei Monate glücklich sein willst, heirate. Wenn du ein glückliches Leben willst, geh angeln." Spätestens mit dieser Sentenz hatte Günter Baaske, früher mehrfach Minister in der Brandenburgischen Landesregierung und heute Vorsitzender des Brandenburger Landesanglerverbandes, die Lacher auf seiner Seite.

Baaske war als Festredner zur 100. Jubiläumsfeier des Vereins ins Trebuser Restaurant "Seeblick" eingeladen, wo sich um die 70 Gäste einfanden – so viele, wie der Verein Mitglieder hat. Genau genommen hat sich die Vereinsgründung am 26. Mai zum 100. Mal gejährt und sollte demzufolge auch Sonntag voriger Woche gefeiert werden, erzählte der Vorsitzende, Wolfgang Michaelis. Aber da war der "Seeblick", mit dessen Chef Lutz König der Verein eng verbunden ist, schon ausgebucht.

Baaske ließ in seiner Festrede die 100-jährige Geschichte des Vereins Revue passieren, erinnerte daran, dass seinerzeit vor allem mit Ruten aus Bambus geangelt wurde, aber auch Handgranaten zum Einsatz kamen. Das Angeln war damals, nach dem Ersten Weltkrieg, weniger Hobby als Nahrungsbeschaffung, und so war es kein Wunder, dass der Verein 1924 schon 456 Mitglieder zählte.

Baaske ging auch auf die Zeit der NS-Diktatur ein, in der der Verein, wie so viele andere auch, keine Widerständler hervorbrachte. Es habe keinen Sinn, heute darüber den Stab zu brechen, aber sagen müsse man das schon, so der Sozialdemokrat. Auch bei der Gegenwart äußerte er sich politisch. Er verteidigte die Angler gegen Angriffe bestimmter Naturschützer und nannte dabei die großen Verbände BUND und Nabu.

"Für mich sind Angler die besten Naturschützer, die es gibt." Sie seien es, die für saubere Randstreifen an den Gewässern sorgten. Kritisch setzte sich Baaske mit den Vorstellungen der Verbände Nabu und BUND auseinander. "Reines H²O ist für Fische und Krebse tödlich, ein paar Nährstoffe müssen schon drin sein." Auch sei der Biber nicht mehr gefährdet. Mit den Worten "Das Schönste am Sonntag ist der Samstagabend. Lasst es krachen" verabschiedete sich Baaske.

Jugendcamp im Sommer

Auch Bürgermeister Matthias Rudolph lobte das Engagement der Vereinsmitglieder bei der Hege und Pflege der Gewässer und sicherte weitere Unterstützung bei dem nächsten Jugendcamp zu. Das veranstaltet der Verein seit 2014 jedes Jahr in den Sommerferien mit viel Erfolg; es ist auch ein wichtiger Beitrag, um jüngere Mitglieder zu gewinnen, die der Verein gut gebrauchen kann. Rudolph weihte dann das neue Banner des Vereins. Das alte ist verschollen. Das neue Banner trägt das Motto "Angeln im Einklang mit der Natur", zeigt einen Holzsteg am See und eine umkränzte 100 für das Jubiläum; außerdem – zeitgemäß – einen QR-Code. Der führt zu der Homepage des Vereins, für die es bei der Veranstaltung viel Lob gab.

Zu den Gästen der Feier gehörte auch Gerd Fischer, der Vorsitzende des Kreisanglerverbands Fürstenwalde. Dessen Einzugsbereich reicht etwa von Pillgram bis Grünheide und Müncheberg. Der Verband hat 38 Mitgliedsvereine, in denen 2700 Angler organisiert sind. Die am Trebuser See beheimateten Fürstenwalder gehören da nicht zu den großen, wie Fischer sagt. Aber er schätzt die Verlässlichkeit der Truppe. "Wenn man da anruft und sechs oder sieben Mann braucht, stehen die da."

Informationen zum nächsten Jugendcamp auf der Internet-Seite des Vereins: www.fürstenwalder-anglerverein-1919.de/jugendcamp.html