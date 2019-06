Förderjobs im Einzelhandel der Uckermark

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die ersten Beschäftigungen von Langzeitarbeitslosen über das neue Teilhabechancengesetz bezeichnet das Jobcenter Uckermark als erfolgreich. Demnach haben bereits 49 Menschen aus dem Landkreis, die bereits über einen langen Zeitraum dem Arbeitsmarkt fern waren, einen geförderten Job erhalten. Arbeitgeber erhalten dabei fünf Jahre lang einen Lohnkostenzuschuss. Der beläuft sich in den ersten beiden Jahren auf 100 Prozent des Mindest- oder des jeweiligen Tariflohns, danach sinkt er um zehn Prozent jährlich. Nach Angaben von Behördenleiter Michael Steffen seien die Arbeitgeber durchaus interessiert an der Einstellung zusätzlicher Leute über diese Fördermöglichkeit. Für Qualifizierungen gibt es unter Umständen auch noch einmal 3000 Euro dazu. Für Menschen, die nicht ganz so lange arbeitslos sind, gibt es eine abgestufte Fördervariante des Teilhabechancengesetzes.

"Die Nachfrage ist hoch", so Steffen. "Und bisher hatten wir nur einen einzigen Abbruch eines Beschäftigungsverhältnisses." Wichtig sei der Prozess vor der Arbeitsaufnahme, um herauszufinden, ob der Arbeitslose für die nachgefragte Tätigkeit geeignet ist. "Wir erhoffen uns dabei eine hohe Bindungswirkung", sagt der Leiter des Jobcenters. Der Arbeitgeberservice erhält viele Anfragen aus allen Branchen mit dem Wunsch einer Förderung. Perspektiven für betroffene Menschen würden sich in den kommenden Wochen im Einzelhandel abzeichnen.

Die Arbeitslosenquote in der Uckermark ist zwar in den vergangenen Jahren stetig gesunken, doch gibt es eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit.