Pflicht ja, Glanz nein

Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Ohne Esprit, ohne Power, so konnte der SV Union Neuruppin am Sonnabend nichts Zählbares aus dem Heimspiel gegen die gallige Eintracht aus Glindow mitnehmen. 0:3 hieß es am Ende. Enttäuschte Neuruppiner Gesichter nach einem "eher trostlosen Kick", so der überwiegende Tenor in den Unioner Reihen.

"Zu Beginn haben wir noch die Ordnung gehalten, uns insgesamt aber kaum Chancen herausspielen können", fasst Innenverteidiger Jannis Neumann zusammen. "Und eigentlich nur eine, wo es mal richtig gefährlich wurde." Bei Neumann war die Kopfball-Möglichkeit von Markus Filarski kurz nach der Halbzeitpause im Gedächtnis hängengeblieben. Nach Flanke von Chris Jaworek stand Filarski mutterseelenallein vor dem Gäste-Tor, doch bei seinem Wischer, der den Ball ins lange Eck legen sollte, traf er die Kugel nicht richtig. Verpufft. Harmlos. Wie der Auftritt insgesamt.

In der ersten Halbzeit hatte sich Glindow peu à peu an den Führungstreffer herangearbeitet. Zunächst parierte Ersatz-Torwart Moritz Unnebrink klasse den Fernschuss von John Hermsdorf. Kurz darauf verzog Gäste-Stürmer Maximilian Bodenstab kläglich. Er war auf halblinker Position frei im Strafraum zum Anschluss gekommen. Mehr und mehr bekam die Eintracht die Partie in den Griff, attackierte die Unioner früh im Spielaufbau. Die Neuruppiner zeigten sich beeindruckt, suchten vergeblich Anspielstationen und produzierten zu viele Fehlpässe. Und dann war es passiert. Nach einem Freistoß an der Mittellinie kombinierten sich die Glindower blitzschnell durch die Unioner Reihen. Der agile und zugleich bullige Laszlo Kovacs traf zur Führung. Und quasi mit dem Pausenpfiff verpasste Hermsdorf nach einem Super-Pass von Stodolny das 2:0 für die Gäste. Mit vereinten Kräften verhinderten gleich drei Unioner den Einschlag im Kasten.

Hätte dann Markus Filarski zum 1:1 eingeköpft, wäre es womöglich ein anderes Spiel geworden. Doch die Wende blieb aus. Zumindest drückten die Hausherren mit Wiederbeginn etwas mehr aufs Gaspedal. Doch John Hermsdorf bremste die Gastgeber mit seinem Tor zum 0:2 gleich mal wieder aus. Kovacs hatte die Kugel zuvor erobert.

Hitzig wurde es in der 73. Minute. Eintracht-Stürmer Bodenstab stieß Höhe der Mittellinie den Unioner Jannis Steinke einfach um. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten Robert Graeske (ein Ex-Ruppiner/siehe nebenstehendes Interview), zückte Schiri Patrick Franke Rot. Aus der numerischen Überzahl konnten die Neuruppiner aber kein Kapital schlagen. Stattdessen gab es noch das 0:3. Erneut bereitete Kovacs, der überragende Mann bei den Gästen, uneigennützig vor. Diesmal vollendete Stodolny.