Mehr Platz für Kinder

Kai-Uwe Krakau

Bernau Die alte Fassung wurde im Dezember 2005 beschlossen, inzwischen gab es jedoch Änderungen in der Brandenburgischen Bauordnung. Eine Anpassung machte sich erforderlich. Zudem: Im April 2017 erteilten die Stadtverordneten der Verwaltung vier Prüfaufträge. So sollte geklärt werden, ob die Mindestgrößen der Spielplätze angehoben werden können. Aus einer neuen DIN-Vorschrift könnten sich darüber hinaus veränderte Anforderungen an die Lage von Spielplätzen ergeben. Darüber hinaus wurden die Fachleute gebeten, zu prüfen, ob bei der Ausweisung von Bebauungsplangebieten eine vergleichbar verpflichtende Schaffung von Kinderspielplätzen wie bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohneinheiten vorgesehen werden kann. In den geänderten Satzungsentwurf sollte abschließend eine Regelung zum Abschluss und zur Ausgestaltung von Kinderspielplatzablöseverträgen aufgenommen werden.

Die örtliche Bauvorschrift, sie wurde in der finalen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der letzten Wahlperiode beschlossen, gilt für Spielplätze, die gemäß der Brandenburgischen Bauordnung bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen als Einzelanlage auf dem Baugrundstück zu bauen sind. Die Kommune hat darüber hinaus das Recht, eine nachträgliche Anlegung von Kinderspielplätzen anzuordnen.

Hunde sind verboten

Die Größe der nutzbaren Spielfläche wurde im Interesse des Bernauer Nachwuchses angehoben. In der neuen Fassung sind es mindestens 60 Quadratmeter. Zuvor waren es lediglich 40 Quadratmeter. Die Mindestgröße erhöht sich ab der 5. und jeder weiteren auf dem Grundstück zu errichtenden Wohnung um vier Quadratmeter.Die Flächen, auf denen sich die Mädchen und Jungen austoben können, sollen ferner teils besonnt und teils beschattet sein. Die Anlagen müssen sich außerdem in unmittelbarer Nähe der dazugehörigen Wohnung befinden. Um die Kinder nicht zu gefährden, sind entsprechende Schutzmaßnahmen beispielsweise gegenüber Verkehrsflächen zu ergreifen. Das Mitbringen von Hunden auf Spielplätzen ist untersagt. Auch die Zahl der Spielgeräte ist in der kommunalen Satzung festgelegt. Bei vier bis 15 Wohnungen sind es beispielsweise drei.

Bauherren wird erstmals die Möglichkeit eingeräumt, die Verpflichtung zum Bau von Spielplätzen durch die Zahlung eines Geldbetrages abzulösen. Dem Vertrag muss die Stadtverordnetenversammlung zustimmen.