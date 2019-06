Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Das Einzige, was am Sonnabendnachmittag vielleicht fehlte, war eine Briefmarke mit Fontane-Motiv. Wobei es diese eigentlich noch als Dauermarke im Wert von 2,20 Euro geben könnte. Diese kam 2003 heraus und zeigt das Fontane-Denkmal in Neuruppin. Hätte man doch nur mal genauer auf die große Übersicht geschaut, die Yvonne Deinert vom Erlebnis-Briefmarken-Team der Deutschen Post an dem auffallend gelben Stand im Garten des Fontanehauses in Schiffmühle präsentierte. Die Frage nach einer Fontane-Marke hatte sie verneint, aber vielleicht bezog sich das ja nur auf das für eine Ansichtskarte oder den Sonderbriefumschlag nötige Porto. Doch das fiel – wenn überhaupt – wohl erst später auf. Und so wählte jeder eine Briefmarke, die er am passendsten fand, ehe Yvonne Deinert sauber den Stempel darauf setzte.

Als dieser entwickelt wurde, hatten sich die Verantwortlichen auch noch um eine Lesung bemüht, die letztlich aber nicht zu Stande kam. Dennoch konnte sich Ben Schubert von der Bad Freienwalde Tourismus GmbH nicht über mangelnde Besucher beklagen. "Das Fontanehaus spricht sich herum. Gerade war eine größere Kanu-Truppe hier", berichtete er. Statt des Sonderstempels habe sich diese aber lieber mit Getränken für die Weiterfahrt auf der Alten Oder eingedeckt.