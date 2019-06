Ingolf Schneider ist AfD-Fraktionschef in Frankfurt (Oder)

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die neunköpfige AfD-Fraktion wählte am Sonnabend in geheimer Wahl Ingolf Schneider zum Fraktionschef. Zum Stellvertreter wurde Wilko Möller gewählt, der auch für den Landtag kandidiert. Fraktionsgeschäftsführer ist Andreas Suchanow, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Bundespolizist erreichte mit 2414 Stimmen das beste Einzelergebnis bei den Wahlen in Frankfurt. Stellvertretender Fraktionsgeschäftsführer ist Bernd Saleschke. Mit 18,8 Prozent erzielte die AfD nach den Linken und der CDU das drittbeste Ergebnis.

Die AfD-Fraktion will Andreas Suchanow für das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung vorschlagen. Auch über die Besetzung der Ausschüsse ist laut Möller diskutiert worden. Hier habe man sich auf Empfehlungen verständigt. Möller kritisiert die Absicht, zusätzliche Ausschüsse zu bilden. So solle der Haupt- und Finanzausschuss wieder getrennt werden und darüber hinaus zusätzlich ein Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration geschaffen werden. Eine Fraktionsgemeinschaft mit anderen Fraktionen strebe die AfD nicht an. Allerdings sei sie für eine Zusammenarbeit mit politischen Mitbewerbern offen.