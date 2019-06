Abschiedsetappe bei Jubiläumstour

Start zur Jubiläumstour: Am Angermünder Bahnhof sammeln sich mehr als 100 Radler. Diesmal ist die Strecke mit etwas mehr als 30 Kilometern nicht so lang, dafür gibt es etliche Höhen und auch unebene Strecken. Unterwegs haben die Tourführer mehrere Stationen eingebaut, um auf die Schönheiten und Besonderheiten der Biosphärenreservatslandschaft aufmerksam zu machen. © Foto: Stefan Csevi

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Es ist ihre letzte MOZ-Radtour als Veranstalterin gewesen: Elfi Laack aus Angermünde, Initiatorin der heute im gesamten Oderraum so beliebten Aktion, geht nächstes Jahr in den Ruhestand. Die Naturwächterin hatte vor genau 25 Jahren die Idee, mit Gästen und unter dem Schirm der MOZ in die Natur zu fahren, um das noch junge Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin bekannter zu machen. Ganze drei Radler kamen damals und rollten bis Brodowin. Sie waren begeistert.

Heute – ein Vierteljahrhundert später – ist der gesamte Bahnhofsplatz von Angermünde voll, wenn Menschen aus den Zügen und den Autos steigen, ihre Räder, Rucksäcke und Ausstattung dabei haben und sich die hellblauen MOZ-Trikots überziehen. Heinz und Ursula Hanisch aus Angermünde besitzen schon mehrere davon. Sie gehören zu den ersten, die sich der Tour de MOZ anschlossen. "Wir haben schon ganz Brandenburg durchstreift und auf diese Weise viel besser kennengelernt. Im Auto sieht man ja nichts." Auch im Urlaub fahren sie weite Strecken.

Radler erklimmen Kirchturm

Die Jubiläumstour ist eine ausgesucht schöne Runde. Es geht von Angermünde über Welsow, durch den schattigen Görlsdorfer Park, an Fischteichen vorbei ins beschauliche Wolletz und von hier weiter bis Altkünkendorf. Dort wagen einige den Aufstieg auf den neu eingeweihten Aussichtsplattform-Kirchturm, um in die Weite zu blicken. Anschließend rollt der große Tross von 105 Fahrern (die älteste Teilnehmerin ist 91 Jahre alt, die jüngste gerade elf) nach Schmargendorf zur Hemme-Molkerei, wo der Hausherr mit seinem Personal Kaffee, Kuchen und Eis aufgestellt hat. "Wir wollen den Leuten zeigen, was sich in 25 Jahren in unserer Region getan hat", sagt Elfi Laack. Hemme mausert sich zum Besucherzentrum des Welterbewalds Grumsin. Von hier sollen die immer stärker werdenden Besucherströme gelenkt werden. Und ein Kirchturm zum Besteigen wie der in Altkünkendorf ist hierzulande eher selten. Hinzu kommt die ungemein abwechslungsreiche Natur.

"Ich bin zum zweiten Mal dabei, die Sache steckt an", gesteht Giesela Witthuhn aus Falkenberg. Andere sind schon länger dabei, kennen und grüßen sich. Gäste kommen aus allen Teilen Brandenburgs, auch aus Potsdam. Vorneweg fährt Herbert Brommundt aus Angermünde. Neben Herbert Laack gehört er zu den treuesten Unterstützern der Radtouren. Und selbst der Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer steigt in die Pedale, um bis zu seinem Heimatdorf zu radeln.

Die vielen Touren mit immer mehr Teilnehmern haben auch ein Stück dazu beigetragen, dass das Reservat heute nachgewiesenermaßen zu den bekanntesten überhaupt gehört und einen guten Ruf verteidigt. Elfi Laacks Idee ist also aufgegangen. Auch im Ruhestand bleibt sie dem Fahrrad treu. Dann aber als Teilnehmerin, nicht mehr als Organisatorin.