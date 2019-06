Wenzel lässt Neustädter jubeln

Roland Möller

Neustadt Bei hochsommerlichen Temperaturen gelang den Neustädter Landesliga-Kickern am Sonnabend ein knapper, aber verdienter 1:0-Heimsieg über Tabellennachbar Fortuna Babelsberg. "Es war ein Sieg der Mentalität gegen die Temperaturen und einen starken Gegner", freute sich der Neustädter Trainer Markus Hinz über den Heimdreier. Er lobte sein Team für die taktische Disziplin, denn über 90 Minuten stand die Neustädter Defensive sicher, nur bei einem Freistoß musste Heimkeeper Johannes Wilke einmal eingreifen. Ansonsten nahmen ihm seine Vorderleute alle Arbeit ab.

Die Neustädter störten erst ab der Mittellinie ernsthaft das Aufbauspiel der Gäste. Die Babelsberger versuchten sich durch zu kombinieren, aber die Gastgeber schlossen immer wieder rechtzeitig die Lücken. Nach vorn suchten die Gastgeber immer wieder den Weg über die Außen – oder den schnellen Tarik Wenzel. Aber auch Neustadt tat sich schwer, Torchancen zu erarbeiten.

Der goldene Treffer gelang dann unter Mithilfe der Gäste. Torwart Erik Firchau spielte einen seiner Abwehrspieler an, diesmal gingen mehrere Neustädter sofort engagiert drauf. Der Babelsberger spielte den Ball unter Druck in die Mitte. Da stand aber nur Tarik Wenzel, der sich die Chance nicht nehmen ließ und einschoss. "Schön, dass die Mannschaft auch selbst agiert, so etwas trainieren wir eigentlich nicht", freute sich Hinz. Ansonsten tat sich recht wenig auf dem Platz.

Nach dem Wechsel drängte Babelsberg, hatte mehr Ballbesitz, kombinierte gut, aber nur in der ungefährlichen Zone. In Tornähe verschoben die Neustädter immer geschickt, Babelsberg kam so zu keiner klaren Chance. Die Heimelf hatte nur wenige Offensivaktion, dabei aber klare Chancen. Einmal setzte sich Wenzel schön durch, sein Schuss wurde aber auf der Linie geklärt. Dann erkämpfte sich der nimmermüde Kevin Gotthardt den Ball, setzte Carlos Pereira super in Szene, der aber verzog. Auch Schüsse von Wenzel und Marty Müller verfehlten knapp das Ziel. So blieb es beim knappen 1:0-Erfolg der Neustädter.

"Wir haben clever verteidigt, das passt derzeit", befand Sieger-Coach Hinz. Und er ergänzte: "Bei mir waren einige Spieler angeschlagen, wie die sich durch das Spiel gekämpft haben, einfach toll die Einstellung der Mannschaft.". rom

Neustadt: Wilke, Lüderitz, Mann, Nguyen, Huber-Schweizer, Pereira, Müller (86. Paege), Sonnenberg, Rodas. Gotthardt (90. Grube), Wenzel

Babelsberg: Firchau - Lubner (63. Thoß), Kautz, Müller, Armin Schmidt, Neuschäfer-Rube, Weber, Gaida (86. Wittke), Maximilian Schmidt, Bitzka, Plaue (50. Brüning)