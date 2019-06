Dahmsdorf lädt ein

Reinhard Pfeiffer

Dahmsdorf (Freier Autor) Henriette und Peter Ullrich in Dahmsdorf öffneten am Sonnabend ihren Garten für Besucher. Der wurde schon vom Großvater als Nutzgarten angelegt und wandelte sich im Laufe der Jahre zu einem Paradies für Insekten. Da wo einst Spargel und Kartoffeln für Buckow gezüchtet wurden, blüht es heute in allen erdenklichen Farben. Seltene Pflanzen wie Muskateller Salbei, den einst Hugenotten nach Brandenburg brachten, Krachmandeln und bizarre Mariendisteln gedeihen dort und lassen die Besucher staunen. Henriette Ullrich führte durch ihr grünes Reich und erklärte die Pflanzenptracht. Eine seltene, uralte Rosensorte hat sie einst in Müncheberg auf der Straße gefunden. Obendrein gab es Butterstullen mit eigenen Kräutern garniert.