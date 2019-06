Marmor-Skulpturen und Silber-Bilder

Der Mönch: So hat Alexander Birkholz (r.) seine dreiteilige Gipsfigur genannt, die das Interesse von Peggy und Gerhard Peilstöcker aus der Uckermark fand. Der Künstler aus Neu Manschnow hat sich erstmals an den Kunst-Loose-Tagen im Oderbruch beteiligt. In diesem Jahr haben 35 Künstler ihre Ateliers und Werkstätten geöffnet. © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Oderbruch (MOZ) Für Ortsunkundige war er nicht so leicht zu finden – der Hof von Alexander Birkholz in Neu Manschnow. Auch das Navi sei hier keine Hilfe, es gebe einfach keinen Empfang, stöhnt ein älterer Herr aus Berlin. Er ist mit seiner Frau und Freunden aus Thüringen vier Tage lang im Oderbruch unterwegs, um möglichst viel von den Kunst-Loose-Tagen mitnehmen zu können. Alexander Birkholz ist zum ersten Mal dabei.

Er habe die Fertigstellung seines Ateliers als Anlass genommen, sich bei den Organisatoren der Aktionstage anzumelden, erklärt der Künstler, der 2013 aus Berlin ins Oderbruch gekommen war. Birkholz hat eine ehemalige Neusiedler-Wirtschaft am Ortsrand der Exklave Neu Manschnow übernommen. Wer sein Atelier betritt, mag kaum glauben, dass sich hier einst die hinter Backsteinmauern verschanzte Werkstatt des alten Hofherren befand: Das Licht flutet heute von drei Seiten in den großen Raum.

Birkholz ist eine Bereicherung für die Kunst-Loose-Tage, das ist auf den ersten Blick zu sehen. Der gelernte Steinmetz, Steinbildhauer und Grafiker ist ein Meister der Bronze- und der Marmorbearbeitung. Seine Spezialität ist der Carrare-Marmor. Mehrjährige Italien-Aufenthalte in den 90er Jahren hätten ihn geprägt, sagt der 56-Jährige, dessen Arbeiten "Botschaften überbringen".

Da ist zum Beispiel die "Brücke", eine symmetrische Bronzeplastik. Sie mahne zum Ausgleich von Gegensätzen, so der Künstler. In den Grafiken an der Wand gegenüber verbinden sich Weisheit und Instinkt. Die Schlichtheit von Birkholz’ Marmorplastiken fasziniert. Einige stehen im großen Garten. Wie der "Springer", der von einer Seite Mensch, von der anderen Vogel ist.

Ein paar Kilometer weiter hatte Maler Lothar Maertins in der Gorgaster Schäferei am Freitagabend mit Familie und Freunden alle Hände voll zu tun, um seine Bilder in der Hof-Galerie vorm Regenguss in Sicherheit zu bringen. Besuchern wie Gudrun und Wolfgang Kissinger aus Lebus erklärt der Maler das Geheimnis der plastischen Strukturen auf seinen mit Silber-Elementen gestalteten Bildern: ein Gipsgrund auf der Leinwand, die dann gerollt wird.

Im Organisationsbüro der Kunst-Loose-Tage im Wil-helmsauer Gasthaus "So oder so" zeigt sich Franziska Steuer mit der Besucherresonanz hoch zufrieden. Ein Superwetter hat zum meteorologischen Sommeranfang geholfen, Hunderte Kunst-Interessierte ins Oderbruch zu locken – wo es kaum noch ein freies Gästebett gibt.