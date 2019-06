Vortrag über Fontane und die Religion

MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) "Alles ist Glück und Gnade" ist der Vortrag von Grete Röder betitelt, den die Bielefelderin am Sonnabend um 15 Uhr in der Bad Freienwalder Nikolaikirche halten wird. Dabei steht das Thema Fontane und die Religion im Mittelpunkt, teilte Marie-Theres Suermann, Vorsitzende des Freundeskreises Schloss Freienwalde, mit. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde statt. Danach gibt es im Teehäuschen am Schloss einen Empfang, der – so Marie-Theres Suermann – auch Gelegenheit zum Gespräch mit Grete Röder bietet wird.

In den Romanen von Theodor Fontane nimmt die Darstellung von Religion und Kirche einen breiten Raum ein. Grete Röder wird in ihrem Vortrag die Bedeutung der Religion für das erzählerische Werk des Dichters anhand von Beispielen darlegen. Während die historische Forschung die religiösen Motive bei Fontane oftmals als eine Religionskritik des Dichters wertet und sie einer vermeintlich säkularen Haltung zuschreibt, folgt Grete Röder ein anderem Ansatz – dem hegelschen Gedanken.