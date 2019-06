Kunstvolles und Tiefsinniges

Thomas Berger

Buckow (Freier Autor) Die ersten Gäste standen zwar schon eine Viertelstunde vor dem offiziellen Start um 13 Uhr am Gartentor, doch insgesamt war der Auftakt am Sonnabendnachmittag eher behäbig. Doch der Zulauf stieg im Laufe der fünf Stunden, am Ende mochten es 150 bis 200 Besucher gewesen sein, bilanzierte Maxi Pincus-Pamperin, die am Eingang die Stellung gehalten hatte. Neben einigen Trödelständen mit Metallendem, Gläsernem oder Keramischem hatten mehrere Kunstschaffende ihren Platz im blühenden Gartengelände gezogen. So war kurzfristig auch die Berlinerin Manuela Hinkeldey, in der Region durch ihr gemeinsam mit Gisela Rüdiger betriebenes Sommeratelier im Küsterhaus der Schlosskirche Prötzel ein Begriff, dabei. "Bei Brecht ist es immer schön", das Wetter lockte zusätzlich, sich mit ihren Bildern neben dem benachbarten Stand von Margitta Schwonke auszubreiten.

Die Obersdorferin bietet Schmuck der etwas anderen Art. Ob Holzstücke, Kokosnuss, verbogenes Besteck – vielfältig ist das, was sie (von Haus aus Gold- und Silberschmiedin) ebenso fachkundig wie einfallsreich verarbeitet. Sei es bei Armreifen, Ringen oder Anhänger. Nur ein bisschen Schmuck, dafür noch mehr Kunstvolles aus Papier hatten wiederum Beate und Dietmar Seelig mitgebracht. Und mittendrin spazierte Holm Andree Jochmann musizierend auch mal von Stand zu Stand, um dann mit Gesang und Ukulele wieder an den Tischen zu verweilen, wo die Gäste Kaffee, Kräuterlimonade und Kuchen vom Café Landei aus Obersdorf genossen. Manche hielten tatsächlich die ganze Zeit bis zum Abend aus, als ein literarisch-musikalisches Programm den runden Abschluss bildete.

Johanna Arndt ist an dieser Stelle keine Unbekannte, leitet alljährlich die Interpretationswerkstatt bei Brecht. Diesmal war sie mit ihrem Programm "Ich mach ein Lied aus Stille" in Erinnerung an Eva und Erwin Strittmatter zu Gast – und hatte Nicolás Rodrigo Miquea mitgebracht. Der gebürtige Chilene, der unter anderem in Weimar und Rostock Klassisch Gitarre studiert hat, ist nicht nur in seiner Heimat seit frühester Jugend mit Preisen bedacht worden, ist Dichter und Liedermacher. Aktuell, hochpolitisch, teils regelrecht anklagend sind seine Songs, was indes nur scheinbar einen Kontrapunkt zur Naturlyrik Eva Strittmachers setzte. Deren Mann Erwin war mit vielen Passagen gewissermaßen das Bindeglied, denn schon in den Siebzigerjahren verarbeitete er Themen der frühen Umweltbewegung, kritisierte die scheinbare Erhebung des hochtechnisierten urbanen Menschen über die Natur.

Ein besonderes Erlebnis

"Schriftsteller wird man nicht auf Schulen, sondern durch Schreiben", stellte Eva Strittmatter, zu deren Freundeskreis Johanna Arndt gehörte, einst fest. Ehemann Erwin schrieb öfter über seinen Großvater, der zum Schutz vor Dieben draußen neben seinen Kürbissen schlief und schließlich bei diesen vorsorglich einritzte "Gestohlen bei Kulka". Was dazu führte, dass die Schrift mit den Kürbissen mitwuchs. Heitere Anekdoten aus dem Alltag, Tiefsinniges, Politisches, all das mischte sich mit fließenden Übergängen in den zwei Stunden. Vogelgezwitscher, die fernen Rufe eines Kuckucks und das Rascheln der Blätter bei einem Windstoß waren dabei atmosphärische Ergänzung, ein besonderes Erlebnis der etwa 30 Gäste.