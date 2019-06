IHK-Chef Heydenbluth fordert Radschnellwege

Klaus D. Grote

Oberhavel (MOZ) Fahrradaktivisten, die Grünen und der ADFC bekommen überraschen Unterstützung von der Industrie- und Handelskammer Potsdam. IHK-Präsident Peter Heydenbluth fordert anlässlich des Europäischen Tags des Fahrrads am 3. Juni eine Verlängerung der in Berlin geplanten Radschnellwege ins Brandenburger Umland. "Wir brauchen rund um Berlin ein ausgebautes Radschnellwegenetz für Einwohner, Pendler und Gäste", sagte Heydenbluth am Freitag. In Berlin seien derzeit 100 Kilometer Schnellwege in Planung. "Warum sollen die an der Stadtgrenze enden?", fragt Heydenbluth. Unter anderem hatte der ADFC eine Verlängerung des geplanten Radschnellweges von Berlin-Mitte nach Heiligensee über Hennigsdorf bis Velten gefordert.

Größere Investitionen in den Ausbau von Radschnellwegen würden sich auch für die regionale Wirtschaft lohnen, sagt Heydenbluth. Wer aufs Auto verzichte, lasse dem Wirtschaftsverkehr mehr Raum. Der IHK-Chef zählt die Vorteile auf: "Weniger Staus und Ärger, bessere Luft, mehr Geld in der Tasche und ein Bonus auf dem Gesundheitskonto." In Deutschland habe das Ruhrgebiet die Nase vorn, sagt Heydenbluth. Dort entsteht der 101 Kilometer lang er Radschnellweg Ruhr. Heydenbluth warnt: "Es ist höchste Zeit, dass wir den Anschluss nicht verpassen." Sonntag findet in Berlin die größte Fahrraddemo der Welt statt.