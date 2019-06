Fantasia-Land im Schlosspark lockt Tausende an

Belly of the Whale: Die Show der britischen Ockham’s Razor auf einer Art Riesen-Halfpipe hatte zur Neuhardenberg-Nacht ebenso Deutschlandpremiere wie die Vogue-Show der Compagnie Louxor. © Foto: Johann Mueller

Ines Weber-Rath

Neuhardenberg (MOZ) Was für ein herrliches Spektakel! Die Stiftung Schloss Neuhardenberg hat rund 13 000 Besucher am Sonnabend, zur 17. Neuhardenberg-Nacht, in ein Land der Fantasie entführt. In dem legen musikalische Hühner Bananen statt Eier: Die Cock Tales, die ihre Geschichten auf Posaune, Tuba und Klarinette erzählen, haben auch diesmal die Herzen der kleinen und großen Besucher im Sturm erobert.

Denn die Neuhardenberg-­Nacht ist ein Kleinkunst-Fest für die ganze Familie. Auch diesmal war für jeden Geschmack etwas dabei. So lieferten die drei Riesen, die durch den Schlosspark schlurften, eine Mischung aus Alien und Avatar, einen Hauch Science-Fiction-Feeling. Diese Riesen waren indes friedfertig – und geduldige Fotomotive.

Wer alle neun Gruppen und Einzelakteure mindestens einmal erleben wollte, brauchte entweder ein Programmheft und gutes Timing oder einfach Geduld. Denn statt zu den angegebenen Zeiten an einem der sechs Auftrittsorte zu sein, konnte man auch gemütlich durch den Park schlendern und zwischendrin auf der Wiese sitzen. Und darauf bauen, dass man das mitreißende Mademoiselle Orchestra auf der Bühne vorm Schloss, die meisterhaft mit Bällen und Keulen, aber auch mit Koffer und Stühlen jonglierenden Spot the Drop und das im Liebesrausch tanzende und jonglierende Duo Sing/Casadio auf der Platanen-Wiese bei einem ihrer Auftritte erlebt.

Schon der Auftakt – in Neuhardenberg ohne ermüdende Ansprache – war parallel: Während die Damenband vorm Schloss aufspielte, setzten auf der Minerva-Wiese am anderen Ufer des Sees die Ockham’s Razor, eine britische Artistengruppe, ihre Riesen-Wippe in Bewegung. Die Szenerie, die zunächst ans Skatern erinnerte, entwickelte sich zu einer Geschichte übers Hängen an zu vielen Seilen und den Kontrollverlust – im Leben wie auf hoher See. Während manche Acts einfach gut gemachten Klamauk boten, hatten es andere in sich. Zum Beispiel das Teatro Só, das vorm Eiskeller für sein herzzerreißendes Stück übers einsam sein ganz ohne Ton auskam.

Laut und lustig ging es dagegen auf und vor der Bühne zu, auf der die Musiker der Hop Stop Banda, eben aus Russland eingeflogen, ihren Gute-Laune-Balkan-Beat spielten. Spot the Drop war auch beim zweiten Auftritt nicht ohne Zugabe – den "Bocksprung des Todes" – davon gekommen, da näherte sich der Abend kurz vor 22 Uhr seinem Höhepunkt: Der Deutschlandpremiere der Show "Vogue" der Compagnie Louxor aus Frankreich.

Die Artisten rollten im meterhohen Zirkuswagen an und setzten im Wasser-Fahrrad zur Hauptattraktion dieser Neuhardenbergnacht über – dem im See verankerten Riesenrad. Auch wenn ihnen fürs Turnen in schwindel-erregender Höhe Respekt zu zollen ist: Ein Konzept war hinter dem Auftritt schwer erkennbar. Am Ende gab es auch diesmal eine traumhaft schöne Feuerwerks-Sinfonie. Zur Musik von Wagners "Walkürenritt" und Smetanas "Die Moldau" tanzten die Lichter Ballett.