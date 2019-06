Höchststrafe von 5 Jahren

Ingmar Höfgen

Potsdam/Rathenow Im Strafverfahren gegen sechs Angeklagte wegen der drei im Sommer 2018 aufgeflogenen Cannabis-Plantagen in Großwudicke, Möthlow und Rathenow ist vor dem Landgericht Potsdam mitterweile auch der sechste Angeklagte verurteilt worden. Für fünf Jahre soll Nico B. ins Gefängnis - wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei Fällen sowie wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ebenfalls in zwei Fällen.

Rechtskräftig ist dieses Urteil nicht, der Angeklagte und auch die Staatsanwaltschaft haben Revision eingelegt. Damit wird der Bundesgerichtshof die Urteile, wenn sie dann schriftlich vorliegen, auf Rechts- und Begründungsfehler überprüfen.

Bereits im April waren fünf zwischen 22 und 55 Jahre alte Havelländer ebenfalls schuldig gesprochen worden, weil sie sich an Betrieb und Ernte der Plantagen oder beim Verkauf des Cannabis mitgewirkt haben sollen. Sie müssen, wie berichtet, für eineinhalb bis viereinhalb Jahre in Haft. Auch diese Urteile sind bisher nicht rechtskräftig, auch hier haben die Angeklagten Revision eingelegt.

Gegen Nico B., der von einem Ermittler als zentrale Figur dargestellt worden war, wurde damit die höchste Strafe verhängt. Er hatte in der Verhandlung lediglich den Besitz der bei ihm gefundenen Menge Cannabis eingeräumt, nämlich 200 Gramm Gras zum Backen, wie das Gericht auf Nachfrage mitteilte. Nachdem die 3. Große Strafkammer die offenen Beweisanträge abgelehnt hatte, verkündete sie das Urteil gegen B. schneller als erwartet. Zuletzt war als Termin zur Urteilsverkündung der 1. Juli genannt worden.