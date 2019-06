Oberkrämer kämpfen für Offenhaltung des Schwantener Schlossweges

Marco Winkler

Schwante (MOZ) In Oberkrämer machen sich Hunderte dafür stark, dass der Schwantener Schlossweg auch im Fall eines Verkaufes des Schlosses öffentlich zugänglich bleibt. Es gibt eine Unterschriftenaktion in mehreren Ortsteilen.

Das Grundbuch soll im Sinne eines möglichen neuen Schlossherrn geändert werden. Das heißt: Stimmen die Gemeindevertreter während ihrer nicht öffentlichen Sitzung heute zu, würde der Weg gesperrt für die Öffentlichkeit.

Heute Abend sollen die Unterschriften an die Gemeindevertreter übergeben werden.

330 sind bisher gesammelt worden. Die Listen liegen in Vehlefanz bei Bäcker Schäfer, in der Apotheke, in Nettis Lottoladen und an der Tankstelle aus. In Schwante kann in der Bäckerei Plentz, in der Apotheke, in der Arztpraxis und bei Frau Elling für die Offenhaltung des Schlossweges unterzeichnet werden. In Amalienfelde liegt die Liste in der Gärtnerei Prahl aus.