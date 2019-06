Bravo-Rufe fürs Staatsorchester in Tokio

Heinz Kannenberg

Tokio (MOZ) Eine voll besetzte Halle, ein jubelndes Publikum und Treffen mit Yamaichi: Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt hat am Freitag bei einem Konzert in Tokio begeistert. 2000 Zuhörer waren so berauscht von dem exzellenten Vortrag im großen Konzertsaal des Metropolitan Theaters, dass sie erst nach der zweiten Zugabe den Saal verlassen wollten. Vorher gab es Bravo-Rufe und minutenlangen Applaus.

Nach dem Konzert bedankten sich Frankfurts Bürgermeister Claus Junghanns, Wirtschaftsreferent Mario Quast und Vertreter der Firma Yamaichi persönlich bei den Musikern und bei Dirigent Takao Ukigaya. Junghanns und Quast weilen zurzeit wegen Gesprächen mit der in Frankfurt investierenden japanischen Firma ebenfalls in Tokio. Unter den Konzertbesuchern befanden sich auch zwölf Mitarbeiter von Yamaichi.

Und noch ein japanischer Gast, der mit Frankfurt verbunden ist, war in das Konzert gekommen: Professor Goro Christoph Kimura. Er ist wahrscheinlich Japans einziger Spezialist für die sorbische Sprache und hat ein Jahr lang in Frankfurt geforscht. Seine Tochter wurde sogar in Frankfurt eingeschult. Nächstes Jahr will er mit seiner Familie wiederkommen. Dann wird er an der Universität in Leipzig arbeiten.

Die erfolgreiche Japan-Tournee des Staatsorchesters wurde in Tokio eng mit der Wirtschaft verknüpft. Claus Junghanns und Mario Quast warben – eingebettet in die Unternehmerreise der Brandenburger Wirtschaftsfördergesellschaft – insbesondere mit der bereits angelaufenen Investition von Yamaichi in Frankfurt. In Markendorf will Yamaichi bis 2020 eine neue Fertigungsstätte bauen. Der Hersteller von Elektronikkomponenten, die in Robotern oder Smartphones verbaut sind, investiert 20 Millionen Euro.

Yamaichi schätzt Verlässlichkeit

"Das ist für unsere Stadt eine große Ehre und Chance, für den Standort in Japan zu werben. Das Staatsorchester ist ein hervorragender Botschafter", betonte Junghanns am Telefon. Eindrucksvoll sei der einstündige Empfang durch Yoshitaka Ota, Präsident des Yamaichi Konzerns, und der gesamten Konzernführung gewesen. Junghanns überbrachte den Dank der Stadt für die Investitionsentscheidung. Yamaichi habe sich mit dieser Entscheidung zum Standort Frankfurt bekannt. Yoshitaka Ota will im Frühjahr 2020 Frankfurt besuchen.

Steffen Kammradt, Geschäftsführer der Brandenburger Wirtschaftsfördergesellschaft, hatte Anfang 2000 die Kontakte mit Yamaichi angebahnt. Den wesentlichen Grund für den Neubau der Japaner in Frankfurt sieht er in der durchgehenden Unterstützung der Stadt für das Unternehmen. "Diese Verlässlichkeit schätzen die Japaner sehr. Das ist ein riesen Kompliment an Frankfurt", betonte er nach den Gesprächen mit dem Yamaichi-Präsident.(Mitarbeit: Uwe Stiehler)