Joker-Band gewinnt Fontane-Songcontest

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Joker-Band der Jugendkunstschule Neuruppin hat jetzt 500 Euro in ihrer Kasse. Die Band, die mit Musiklehrer Hans Bröge probt, hat am Sonnabend den Endausscheid des Songcontests in Rahmen der Fontane-Festspiele gewonnen.

Gemeinsam mit der Gruppe Rattlesnakes aus Hohen Neundorf und den Rappern KXD vom Evangelischen Gymnasium Neuruppin hatte sich die Band im Vorentscheid in April gegen die anderen Mitbewerber durchgesetzt, die sich ebenfalls mit Fontane und dessen Werk auseinandergesetzt haben. Das Spitzentrio stellte sich nun erneut dem Publikum, das mit seinem Beifall über die Platzierung entscheiden musste – diesmal unter freiem Himmel vor der Kulturkirche. Die Rattlesnakes hatten das Fontane-Gedicht "Berliner Republikaner" vertont, die KXD-Rapper "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland". Die Joker-Band hatte hingegen einen Text mit dem Titel "So lieb" über Fontane und dessen Frauen komponiert. Inspiriert wurden die Schüler durch Christine von Brühls Fontane-Buch "Gerade dadurch sind sie mir lieb". Mit viel Beifall und Pfiffen setzte sich Joker-Band durch. Die 500 Euro Preisgeld werden wohl in ein Probenlager oder einen Ausflug investiert. Die KXD-Rapper erhielten als Zweitplatzierte 300 Euro, und auch die Rattlesnakes gingen trotz Platz drei mit 300 Euro von der Bühne – 200 Euro Preisgeld und weitere 100 Euro von Neuruppins Jens-Peter Golde (Pro Ruppin). Er fand die Oberhaveler Kids genauso gut wie die Zweitplatzierten und wollte nicht, dass sie mit dem kleinsten Geldpreis nach Hause fahren.