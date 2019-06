Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die diesjährige Bekämpfungsaktion gegen den Eichenprozessionsspinner im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist in der vergangenen Woche abgeschlossen worden.

Wie Mathias Wittmoser vom Amt für öffentliche Sicherheit und Verkehr mitteilte, wurden neben den Kreisstraßen auch Eichen in nahezu allen Gemeinden behandelt, insgesamt etwa 4 200 Bäume. Soweit jetzt noch Arbeiten an Bundes- und Landesstraßen im Kreisgebiet anstehen, so sind diese nicht vom Landkreis, sondern vom Landesbetrieb Straßenwesen beauftragt.