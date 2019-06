FSV Optik im Vierer-Club der besten Brandenburger

René Wernitz

Rathenow/Havelland (MOZ) In den oberen Regionen des deutschen Fußballs stehen Meister, Pokalsieger, Ab- und Aufsteiger längst fest. Der FSV Optik Rathenow aus dem Westhavelland hat dank Rückzieher eines Ligarivalen die Klasse gehalten. Neben dem Drittligaabsteiger FC Energie Cottbus, dem SV Babelsberg 03 und dem FSV Union Fürstenwalde gehören die Optiker zum Besten, was das Fußballland Brandenburg zu bieten hat. Sie alle treten in der Regionalliga Nordost an (4. Liga). Die neue Saison beginnt am letzten Juli-Wochenende.

Das knapp verloren gegangene Landespokalfinale gegen den FC Energie brachte eine Verlängerung der Pflichtspielphase mit sich. Die ohnehin kurze Zeit für Urlaub und zur Erholung der Rathenower Fußballer wurde dadurch noch kürzer. Denn die Vorbereitung auf die nächste Regionalligasaison beginnt in Rathenow am 24. Juni. Nach FSV-Angaben stehen bereits die Termine für sechs Testspiele fest. Am 17. Juli gastiert der Landesligavertreter Stahl Brandenburg (7. Liga) am Vogelgesang. In Brandenburg an der Havel ist das die Nummer 2. Am höchsten spielt der BSC Süd 05. Die Nummer 1 der Stadt konnte sich den Klassenerhalt in der Oberliga Nord (5. Liga) erkämpfen. Dort ist die Saison ebenso bereits beendet. Indessen wird darunter noch gespielt.

In der Brandenburgliga (6. Liga) muss der SV Grün-Weiß Brieselang um den Klassenerhalt zittern. Zwei Spieltage vor Saisonende rangieren die Osthavelländer in der Tabelle auf einem Abstiegsplatz. Es droht die Landesliga. In dieser haben der FC Stahl Brandenburg (aktuell Platz 4) und der TSV Chemie Premnitz (Platz 10) absolut keine Abstiegssorgen. In der Landesliga stehen auch noch zwei Spieltage an.