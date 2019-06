Nachbarn verhindern größeren Brand

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Zwei Männer haben am Freitagnachmittag in Neuruppin möglicherweise einen größeren Brand verhindert, indem sie selbst die Flammen eindämmten. Gegen 13.30 Uhr war an der Umberto-Nobile-Straße ein Feuer auf einem Komposthaufen ausgebrochen, das laut Polizeiangaben auf eine Hecke und einen Stapel Brennholz übergriff.

Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatte ein Nachbar mit einem Gartenschlauch begonnen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Ein Passant, der dort mit dem Rad vorbeikam, half ihm dabei. "Ich fand das total super. Die Flammen hätten sonst das Gebäude erreicht und das wäre bestimmt schlimm ausgegangen", schildert Nachbarin Theresa Kroll, die den beiden Männern ausdrücklich für deren Einsatz danken möchte. Auch die Polizei teilte am Sonntag noch mit: "Dass das Feuer nicht auch auf die angrenzende Garage übergriff, war dem schnellen Handeln eines aufmerksamen Nachbarn zu verdanken."

Die Feuerwehr der Stadt Neuruppin rückte kurz nach der Alarmierung mit zwei Einsatzfahrzeugen an und löschte den Rest ab. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt nach Schätzungen der Polizei so nur bei etwa 100 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.