Land trägt Mitverantwortung für NSU-Mordserie

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der Brandenburger NSU-Ausschuss zieht nach drei Jahren heute eine Abschlussbilanz.

Eine gemeinsame Bewertung der Arbeit märkischer Ermittlungsbehörden wird es in dem Bericht nicht geben. Die Fraktionen haben eigene Sondervoten erarbeitet. Nicht einigen konnte man sich vor allem darüber, welche Konsequenzen aus dem offensichtlichen Versagen des Verfassungsschutzes zu ziehen sind.

Die Bündnisgrünen kommen in ihrem vorab verbreiteten Sondervotum zu dem Schluss, dass "das Land Brandenburg im Ergebnis eine Mitverantwortung dafür trägt, dass der NSU Jahre lang raubend und mordend durch Deutschland ziehen konnte". Die Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt begingen zwischen 2000 und 2006 neun rassistisch motivierte Morde.

Exemplarisch für das Versagen der Brandenburger Behörden sei der Umgang mit dem V-Mann "Piatto", heißt es eingangs des knapp 300-seitigen Sondervotums der Bündnisgrünen. Der rechtsradikale Gewalttäter war von 1994 bis 2000 eine Quelle des Brandenburger Verfassungsschutzes. Er gelte bundesweit als einer der wichtigsten V-Leute seiner Zeit, "was Menge und Qualität seiner Informationen anbelangt". Die Grünen urteilen nun: "Mit Hilfe seiner Hinweise hätten die Rechtsterroristen womöglich gestoppt werden können, bevor der erste Mord begangen wurde." Der Brandenburger Verfassungsschutz habe es aber abgelehnt, Informationen weiterzugeben. Vermutlich, um seine Quelle zu schützen und nicht zu verlieren. Die Grünen sind überzeugt, dass "Piatto" bei einer anonymisierten Weitergabe von Daten wahrscheinlich nicht aufgeflogen wäre. "Aber selbst wenn eine Enttarnung der Quelle gedroht hätte, hätten die Trio-Hinweise zwingend an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden müssen."

Ausführlich widmen sich die Grünen in ihrem Sondervotum auch rechtsradikalen Umtrieben innerhalb der Brandenburger Polizei, die dem Ausschuss bekannt geworden seien. Bei den Vorfällen in den Jahren rund um die Jahrtausendwende habe die Polizeiführung oft zögerlich agiert oder gar eine Aufklärung und Bestrafung der Täter unterdrückt.

Als Schlussfolgerung empfehlen die Grünen unter anderem, dass offengebliebene Fragen von Wissenschaftlern untersucht werden. Sie sollten dabei vollen Einblick auch in bislang geschwärzte Akten erhalten. An erster Stelle möge aber stehen, dass das Land einen Hilfsfonds für NSU-Opfer und deren Angehörige einrichtet oder sich an einem bereits vorhandenen Fonds beteiligt. Außerdem sollten der Verfassungsschutz und die Kontrollmöglichkeiten durch das Parlament grundlegend überarbeitet werden.