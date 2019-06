Tilman Trebs

Velten/Leegebruch (MOZ) Nazisymbole sind am Sonntag in Velten und Leegebruch entdeckt worden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und ließ die Schmiereien entfernen.

An der Fassade des Veltener Rewe-Marktes und auf dem Platz vor dem Markt hinterließen Unbekannte SS-Runen und andere Nazisymbole. Auf einem Verkehrsschild an der Veltener Straße in Leegebruch wurde ein 50 Zentimeter großes Hakenkreuz entdeckt.

Die ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.