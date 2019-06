Brandenburger Jusos wollen Groko-Ende

Mathias Puddig

Potsdam (MOZ) Die Jusos in Brandenburg wollen, dass die Bundes-SPD die Koalition mit der Union „schnellstmöglich“ beendet. In einem Forderungspapier, das die Jusos am Montag veröffentlichten, sprechen sie nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles von einer „Stunde Null der Sozialdemokratie in Deutschland“.

„Der alleinige Rücktritt von Andrea Nahles wird uns jedoch nicht weiterbringen“, heißt es darin. Deshalb stellen die Brandenburg-Jusos eine Reihe von Forderungen auf, darunter die Einberufung eines vorgezogenen Parteitags noch vor den Landtagswahlen im Osten und eine Doppelspitze für die Bundespartei, die durch eine Urwahl bestimmt wird. Auch ein neues Grundsatzprogramm verlangen sie.

An die Landesspitze richten sich die Jusos ebenfalls. „Trefft endlich zukunftsweisende Richtungsentscheidungen“, verlangen sie von der Brandenburg-SPD. Neben einem klaren Bekenntnis für den Klimaschutz soll auch eine Absage an eine Koalition mit der CDU nach der Landtagswahl am 1. September dazugehören. „Wir stehen hinter der Partei, haben aber auch ganz klare Kritik“, fasst Annemarie Wolff, eine der beiden Juso-Landesvorsitzenden, die Forderungen im Gespräch mit der Märkischen Onlinezeitung zusammen. „Dafür sind wir schließlich die Jusos.“ Die Fridays-for-Future-Demonstrationen hätten klar gezeigt, wie wichtig der Klimaschutz ist. Außerdem müsse die Landes-SPD „endlich mal sagen, was wir gut gemacht haben“, so Wolff. „Nehmt das ernst“, sagt sie Richtung Landesvorstand.