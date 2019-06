A 10 auch in der Nacht zu Mittwoch gesperrt

OGA

Oberhavel (MOZ) Wegen Brückenbauarbeiten wird die A 10 zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck auch in der Nacht zu Mittwoch mehrfach kurz gesperrt.

Wie die Havellandautobahn am Montag informierte ist zwischen 22 und 5 Uhr in Höhe der Bahntrasse zwischen Oranienburg und Birkenwerder mit mehreren Vollsperrungen zu rechnen, die jeweils rund 30 Minuten dauern werden. Grund ist der Aufbau eines Arbeitsgerüste am Kabelkanal.

Bereits in der Nacht zu Dienstag ist zwischen 22 und 4 Uhr mit kurzzeitigen Sperrungen auf der Tangente von der A 111 zum nördlichen Berliner Ring am Kreuz Oranienburg zu rechnen. Grund sind ebenfalls Brückenbauarbeiten. Die Sperrungen dauern jeweils 20 bis 30 Minuten.