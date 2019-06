Großer Radiospaß im kleinen Dorf

Bärbel Kraemer

Werbig Jeweils am ersten Sonnabend im Juni wird in Werbig Dorffest gefeiert. "Das ist schon immer so, solange ich denken kann", sagt Ortsvorsteherin Kerstin Zureck. In diesem Jahr wurde zusätzlich ein großes Kinderfest daraus.

Dass der Nachwuchs an seinem Ehrentag im Mittelpunkt stehen soll, stand für die Organisatoren bereits im vergangenen Jahr fest. Unter diesem Gesichtspunkt begannen zu Jahresbeginn dann auch die Vorbereitungen. "Eine ganz eifrige Muttigruppe war dabei", so die Ortschefin rückblickend. Zu diesem Zeitpunkt wuseln am Sonnabend Nachmittag um sie herum nicht nur die etwa 20 Mädchen und Jungen aus dem eigenen Dorf, sondern auch Kinder aus dem benachbarten Ferienlager Hohenspringe und vielen anderen umliegenden Orten.

"Radio Teddy zieht", sagt Zureck lachend. Wenige Minuten zuvor hatte sie gemeinsam mit dem Moderatorenteam von Deutschlands einzigem Radiosender für Kinder und Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) das Fest eröffnet.

Musik, Tanz, Spiel und Spaß nahmen daraufhin sprichwörtlich ihren Lauf. "Unsere Kinder haben im Vorfeld natürlich in ihren Kindergärten und Schulen von unserem Fest erzählt und so ordentlich Werbung dafür gemacht", freut sich die Ortsvorsteherin über die große Resonanz, das Engagement der Organisatoren und die Geberfreundlichkeit der Sponsoren, die den Radiospaß im Dorf überhaupt erst ermöglichten.

Auf dem Festplatz am Dorfeingang präsentieren sich aber auch die ortsansässigen Vereine. Vom Feuerwehrverein bis zur der Schützengilde "Werbiger Heide". Wie in den vergangenen Jahren ist auch wieder eine große Tombola vorbereitet. Eigentlich sind es sogar zwei - eine für die Kinder, eine für die Erwachsenen. Letztere können sich zudem im Preiskegeln und im Bogenschießen versuchen. Das gemeinsame Erleben lässt die Stunden wie im Fluge vergehen. Mit Einbruch der Dunkelheit steht ein weiterer Höhepunkt bevor: Eine Feuershow der Formation "Fireflies" aus Borkheide, die mit Feuer, Licht und Tanz für Faszination sorgt. Danach wird bis spät in die Nacht das Tanzbein geschwungen.

Kerstin Zureck ist mit dem Verlauf des Kinder- und Dorffestes mehr als zufrieden und dankt allen Helfern und Unterstützern. "Dass das ganze Dorf dabei war, freut mich ganz besonders", so die in der Kommunalwahl bestätigte Ortsvorsteherin.