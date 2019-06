Ortsvorsteher in den 14 Dörfern Bad Belzigs

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Die Ortsbeiräte in den zur Kur- und Kreisstadt Bad Belzig gehörigen 14 Dörfern sind gewählt. Im Ergebnis steht fest, dass zu bekannten Namen neue dazukommen und in einigen Dörfern auch die Ortsvorsteher wechseln.

So endet in Bad Belzigs Ortsteil Schwanebeck die Amtszeit von Ortsvorsteher Walter Rettig. Nach 29 Jahren wird er von Hartmut Jänicke (160 Stimmen) abgelöst. Mit ihm wird Heiko Wernitz (57 Stimmen) in das Ortsparlament einziehen. Sie hatten sich gemeinsam mit Björn Kober (47 Stimmen) über die (Wählergruppe Dorfleben Schwanebeck) zur Wahl gestellt.

Nachdem in der Nacht zum Montag die vorläufigen Wahlergebnisse bekannt gegeben wurden, stand fest, dass die Wählergruppe zwei Sitze im Dorfparlament errungen hatte.

Der dritte Sitz fiel an die Wählergruppe "Feuerwehrverein 2002 e.V. Schwanebeck", für die sich Walter Rettig (155 Stimmen), Bärbel Bohnet (18 Stimmen), Ramona Paul (18 Stimmen) und Gundula Wüstenhagen (12 Stimmen) zur Wahl gestellt hatten.

Auch im Ortsbeirat Borne wechseln die Gesichter. Nachdem der bisherige Amtsinhaber Werner Sternberg bereits vor der Wahl seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik angekündigt hatte, werden nunmehr Edwin Hirschmann (173 Stimmen), Sonja Stahn (67 Stimmen) sowie Ramona Gävert ( 19 Stimmen) ins Ortsparlament einziehen. Ersatzmann ist Volker Gävert (13 Stimmen), der bislang an der Seite von Sternberg agierte und seinen Platz räumen muss.

In Hagelberg trat Ortsvorsteher Wolfgang Wagner nicht mehr an. Im Ergebnis der Kommunalwahl wird Frank Emmert seinen Platz einnehmen. Mit 145 Stimmen fielen auf Emmert, der als Einzelbewerber das beste Wahlergebnis erzielte, sogar zwei Mandate. In dieser Folge wird der Ortsbeirat Hagelberg künftig nur noch aus zwei Mitgliedern bestehen. An Wagners Seite zieht Einzelbewerber Carsten Deutsch (73 Stimmen) in das Ortsparlament ein.

Mit nur zwei Personen wird auch der Ortsbeirat von Groß Briesen arbeiten. Auf Einzelbewerber Hubertus Müller (165 Stimmen) fielen nach Auszählung der Wahlzettel zwei Sitze. Reiner Spiesecke, bislang Ortsvorsteher, sicherte sich mit 89 Stimmen ebenfalls einen Sitz.

Auch in Fredersdorf gibt es künftig nur noch einen zweiköpfigen Ortsbeirat. Einzelbewerber und Ortsvorsteher Bodo Sternberg erfuhr mit 327 Stimmen so großen Zuspruch aus der Dorfgemeinschaft, dass auf ihn zwei Sitze entfielen. Den dritten Sitz sicherte sich Steffen Block mit 177 Stimmen. Leer ging Achim Wehrle (148 Stimmen) aus, der für die Partei Bündnis 90/Die Grünen angetreten war.

In Lübnitz waren mit Birgit Pfeifer (151 Stimmen), Martina Helm (116 Stimmen) und dem bisherigen Ortsvorsteher Robert Warnke (99 Stimmen) drei Einzelbewerber an den Start gegangen, die ihre bisherige Arbeit im Ortsparlament fortsetzen können.

Im Lütte wurden Ortsvorsteher René Zarbock (264 Stimmen) und Dennis Stephan (115 Stimmen) im Amt bestätigt. Der dritte Sitz im Ortsparlament ging an Regina Grüneberg (66 Stimmen) von der Wählergruppe "Verein Altes Haus".

Volle Zustimmung für die geleistete Arbeit erfuhr der Ortsbeirat Bergholz. Ortsvorsteher Bernd Naethe (93 Stimmen) sowie Wilfried Mende (55 Stimmen) und Fred Müller (37 Stimmen) können ihre Arbeit zum Wohle des Dorfes fortsetzen.

Bestätigt wurde ferner die kontinuierliche Arbeit der Ortsbeiräte Dippmannsdorf, Kuhlowitz, Neschholz, Lüsse, Ragösen und Werbig.

In Dippmannsdorf werden künftig Christian Knie (249 Stimmen), Klaus Gleisenring (196 Stimmen) und Fränze Raupach (135 Stimmen) zusammenarbeiten.

In Kuhlowitz/Preußnitz sind es Candy Schulze (125 Stimmen), Noreen Völker (106 Stimmen) und Klaudia Kaatz (101 Stimme).

In Lüsse lenken Thomas Wenzel (84 Stimmen), Jürgen Schiefner (76 Stimmen) und Andreas Köhr (66 Stimmen) die Geschicke des Dorfes; in Neschholz Frank Schmoll (92 Stimmen), Rainer Wieland (56 Stimmen) und der neu dazu gekommene Christian Niendorf (73 Stimmen).

In Ragösen werden Sven Schmidt (284 Stimmen), Ingo Haß (260 Stimmen) und Uwe Thiel (207 Stimmen) im Ortsbeirat zusammenarbeiten.

In Werbig gibt es mit Michaela Angelmann (80 Stimmen) ein neues Gesicht im Beirat. Sie wird künftig mit Ortsvorsteherin Kerstin Zurek (165 Stimmen) und Eveline Hahn-Just (43 Stimmen) das Dorfleben gestalten.