1955 begann für viele Schüler aus dem Kreis Nauen ein neuer Lebensabschnitt. Die leistungsstärksten Grundschüler aus den umliegenden Orten von Nauen wurden für den Besuch der damaligen Goethe-Oberschule geworben. War es für Arbeiter- und Bauernkinder ein Leichtes, die zur Hochschulreife führende Schule besuchen zu dürfen, gab es bei manchen Schülern, deren Eltern anderen Berufsschichten angehörten, Schwierigkeiten. Viele der Oberschüler waren Halbwaisen. Ihre Väter waren im 2. Weltkrieg gefallen oder vermisst und auf den Müttern ruhte die Last, ihre Familie zu versorgen.

1959 legte die überwiegende Zahl der Schüler das Abitur ab. Einige verließen mit ihren Eltern vorher die DDR und siedelten sich in Westdeutschland an. Sie verarbeiteten ihre Erlebnisse vor kurzer Zeit literarisch. Die Geschichten beweisen, dass sie Schwierigkeiten hatten, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Aber auch sie führte der Weg über ein Hochschul- oder Universitätsstudium zu akademischen Berufen.

Die persönlichen Verbindungen zwischen den Schülern des Abiturjahrgangs 1959 rissen zwischen den meisten Schülern nicht ab. In diesem Jahr, 60 Jahre nach dem Abitur, trafen sie sich zum "Diamantenen Abitur".

Die Lebenswege waren verschieden. Einige Schüler verpflichteten sich nach dem Abitur einen freiwilligen Dienst in den bewaffneten Organen der DDR abzuleisten, andere erlernten einen Beruf, der vor Aufnahme bestimmter Studienrichtungen vorgeschrieben war, manche konnten sofort mit dem Studium beginnen.

Nach dem Studium arbeiteten sie als Absolventen von Universitäten sowie Hoch- und Fachschulen als Ingenieure, Mediziner, Lehrer, Land- und Forstwirte sowie Ökonomen. Schon zu DDR-Zeiten gab es Lebensläufe, die etwas vom "normalen Leben" abwichen. Ein ehemaliger Mitschüler, der als Chirurg im Krankenhaus der Deutschen Volkspolizei den Dienstgrad eines Oberstleutnant erreichte, überstand als einer der wenigen dort beschäftigten Ärzte die Evaluierung durch die Bundeswehr und wurde mit dem Dienstgrad eines Oberfeldarztes weiterbeschäftigt. Einsätze im Kosovokrieg "krönten" sein Berufsleben. Ein anderer Klassenkamerad absolvierte die Technische Universität Dresden und arbeitete auf ausländischen Erdölfeldern sowie Erdölplattformen in der Ostsee.

Am interessantesten ist die Biografie eines leistungsstarken Klassenkameraden, der in der zwölften Klasse ehrenamtlich als FDJ-Sekretär der Schule fungierte. Nach dem Abitur studierte er katholische Theologie, besuchte ein Priesterseminar und wurde in Nauen zum Priester geweiht. Einige Jahre war er als Kaplan tätig, überwarf sich dann aber mit dem Berliner Erzbischof. Er schied aus der Kirche aus, studierte im Fernstudium Ökonomie und war im Handel tätig.

Nicht jeder der Abiturienten überstand die Wende 1989 ohne Blessuren. Der Zusammenhalt in der Klasse hat darunter nicht gelitten. Das nächste Klassentreffen soll in zwei Jahren stattfinden. Die Teilnehmer haben dann das achtzigste Lebensjahr überschritten.