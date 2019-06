GZ

Zehdenick (MOZ) Ein 67-jähriger Radfahrer ist bereits am Freitagabend auf der Dammhastbrücke in Zehdenick verunglückt und verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Montag stürzte er gegen 20.40 Uhr und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, das noch fahrbereite Fahrrad an die am Ort befindliche Ehefrau übergeben.