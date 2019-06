Manuela Bohm

Falkensee (MOZ) Mit Rekord-Anmeldungen startet in der kommenden Woche das Spiel- und Sportfest für alle auf dem Falkenseer Sportplatz Rosenstraßen. Wettkämpfe in der Leichtathletik, mit viel Spaß und ein kleines Fußballturnier werden ausgetragen.

Jeder kann mitmachen, vor allem bei den volkssportlichen Wettkämpfen. Das Sportfest für Menschen mit Behinderung wird offener und lädt alle Havelländer zu Spiel und Sport ein. Am 12. Juni von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr treten 454 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem gesamten Havelland an. Ein 50-Meter-Lauf, Weitsprung und Wurfdisziplinen gilt es zu absolvieren. "Für die Teilnehmer ist das Spiel- und Sportfest ein Höhepunkt. Hier treffen sie sich und haben die Möglichkeit als Mannschaft oder Einrichtung auch gegeneinander anzutreten", sagt Manuela Dörnenburg, Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte in Falkensee. "Es war immer ein Sportfest nur für Menschen mit Behinderungen. Nun steht es jedem offen. Inklusion funktioniert in zwei Richtungen. Alle Menschen – unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, Religion oder Einschränkung jeglicher Art sind eingeladen. Im Vordergrund soll das Miteinander stehen", erklärt Anne-Christin Kubb, Integrations- und Migrationsbeauftragte des Landkreis Havelland. Vier Klassen von Ober- und Grundschulen aus Falkensee und Brieselang sind bereits gemeldet, ebenso wie Demenzgruppen, Gruppen von Gemeinschaftswerken und weitere neben den alljährlichen Teilnehmern. Durch die Erweiterung des Feldes wuchs die Zahl der Sportler von rund 350 im Jahr 2018 auf die gemeldeten 454 Teilnehmer in diesem Jahr. Die Jüngsten sind vier Jahre alt.

Alle, die bisher nicht gemeldet sind, können an den Stationen mit den volkssportlichen Wettbewerben teilnehmen. Angehende Heilpflegeerzieher der AWO-Schule für Sozialwesen in Premnitz gestalten und begleiten diese Stationen. "Es ist immer eine Überraschung, welche Wettbewerbe geboten werden", weiß Dörnenburg. Im vergangenen Jahr waren auch Disziplinen wie der Wasserbomben-Weitwurf und Zielwerfen dabei. "Sind Stationen der Leichtathletik-Wettkämpfe frei, können Klassen und Gruppen, die spontan vorbei kommen, intern sich daran messen", lädt Kubb ein.

Neben den Wettbewerben stellen sich Initiativen und Gruppen an Ständen vor und bieten beispielsweise Waffeln, Kinderschminken, Glücksrad, Torwandschießen und vieles mehr.