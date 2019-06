dpa

Berlin (dpa) Waldbrände haben jetzt auch Berlin erreicht: An der Havelchaussee in Berlin-Grunewald brannten am frühen Montagnachmittag etwa 20 000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz.

Die Feuerwehr sei mit 50 Kräften im Einsatz, teilte ein Sprecher am Montag mit. Nähere Informationen sollte es im Laufe des Nachmittags geben.