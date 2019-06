Zu 99 Prozent gerettet

Martin Terstegge\MOZ

Neustrelitz Am vergangenen Sonntag mussten die Fußballer des BSC Süd 05 bei der TSG Neustrelitz antreten. Verlieren war quasi verboten für die Truppe von Trainer Özkan Gümüs, wenn sie im Abstiegskampf nicht ins Hintertreffen geraten wollte. Allerdings zeigten sich die BSC-Kicker in dieser Saison in der Fremde bislang nicht von ihrer besten Seite.

Doch in Neustrelitz begannen die Nullfünfer hoch konzentriert. Bereits in der 3. Minute hatte Rene Görisch die Führung auf dem Fuß, verzog aber knapp. Doch nur zwei Minuten später hatten die Gäste Grund zum Jubeln. Anibal Mendoza brachte seinen Eckball genau auf den Kopf Marcin Jan Budniks, der dem TSG-Torwart Patryk Robert Kujawa keine Abwehrchance ließ.

Die Gastgeber waren merklich beeindruckt vom Auftreten der BSC-Elf, sie fanden nur mühsam ihren Rhythmus. In der 18. Minute hatten die Gäste Glück, dass ein von Bazyli Kokot abgefälschter Schuss nur an den Pfosten ging. Nach einer halben Stunde musste Schlussmann Toni Neubauer gleich zweimal blitzschnell reagieren um den Ausgleich zu verhindern.

Dann zeigen die Brandenburger mal wieder Offensivaktion in Person von Görisch. In der einen Situation schnappte er sich das Leder an der Mittellinie, ging bis zum Strafraum durch, doch seinen Schuss meisterte Kujawa (32.) wie auch zwei Minuten später, als es erneut der Torjäger probierte.

Kurz vor der Halbzeit dann zweimal großes Glück für die Nullfünfer. In der 43. Minute trafen die Platzherren nur die Latte, der Abpraller wurde zwar verwertet, doch der Spieler stand dabei im Abseits. Und nur eine Minute später trafen die Neustrelitzer nur den Innenpfosten. Zum Glück ertönte dann der Pausenpfiff: Durchatmen hieß es für die Gümüs-Truppe.

Im zweiten Durchgang verstärkten die Gastgeber nochmals den Druck, aber die Gäste standen sehr diszipliniert, ließen kaum Gelegenheiten zu. Die erste gute Möglichkeit nach dem Seitenwechsel hatte dann auch die BSC-Elf, doch der eingewechselte Askin Yildiz (64.) scheiterte an Kujawa.

Nur drei Minuten später fiel der Ausgleich. Djibril N Diaye ließ drei Gegenspieler stehen und schloss überlegt ab. Bevor die TSG nun zum Endspurt ansetzen konnte, dezimierte sich die Elf in der 72. Minute per Ampelkarte. Doch die numerische Überlegenheit hielt nicht lang an. Budnik wurde gefoult und obwohl er sofort den Freistoß zugesprochen bekam, attackierte er noch sein Gegenüber sehr heftig. Dafür sah er Rot. Zum Glück blieb dies ohne Folgen, die Partie endete 1:1, auch weil die Gäste kämpferisch bis zum Abpfiff nicht nachließen.

Mit diesem Ergebnis haben die Süd-Fußballer so gut wie sicher ein weiteres Jahr in der Oberliga sicher. An diesem Samstag (8. Juni) stehen sich die Mitkonkurrenten Anker Wismar und FC Strausberg direkt gegenüber. Diese Partie müsste Unentschieden enden und gleichzeitig die Brandenburger ihr Heimspiel (14 Uhr) gegen den FC Hansa Rostock II mit zehn Toren Unterschied verlieren. Dieses Szenario erscheint dann doch sehr utopisch.