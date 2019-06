Heftiger Streit im Senat um Abschiebepraxis - Geisel kritisiert Linke

dpa

Berlin Im Streit um das Vorgehen der Polizei bei Abschiebungen aus Flüchtlingsheimen hat Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) ungewöhnlich deutlich seine Senatskollegin kritisiert.

"Leider scheiterte eine politische Lösung am Widerstand der für Flüchtlingsunterkünfte verantwortlichen Senatorin Elke Breitenbach (Linke)", teilte Geisel am Montag mit. Der politische Streit, ob die Polizei bei Abschiebungen Flüchtlingsheime betreten und Menschen dort herausholen dürfe, würde auf dem Rücken von Polizisten ausgetragen, sagte er im Innenausschuss. So seien bereits fünf Polizisten wegen Hausfriedensbruchs angezeigt worden.

"Diesen Zustand halte ich für unhaltbar", betonte Geisel. Er habe daher angeordnet, bis Freitag diese Form der Polizeieinsätze wegen der unterschiedlichen Rechtsauffassungen zwischen ihm und seiner Kollegin zu unterbinden. Ende der Woche werde der Bundestag eine Regelung zu dem Thema beschließen.

Die für die Flüchtlinge zuständige Sozialsenatorin Breitenbach hatte die Heime angeschrieben und aufgefordert, der Polizei ein Betreten ohne Durchsuchungsbeschluss zu untersagen.