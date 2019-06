MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Polizeibeamte haben am Samstagabend gegen 23.15 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Trebuser Straße durchgeführt. Als sie zwei Radfahrern anhielten, fiel ihnen Alkoholgeruch in der Atemluft eines 30-Jährigen auf.

Ein entsprechender Test zeigte 2,2 Promille an, meldete die Polizeidirektion Ost. Für den Mann endete die Fahrt an Ort und Stelle. Die Beamten brachten ihn im Streifenwagen ins Krankenhaus, wo er eine Blutprobe abgeben musste.