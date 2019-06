Bürgermeister Filippo Smaldino hat geheiratet

Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Der Verwaltungschef vom Mühlenbecker Land, Filippo Smaldino, hat am Freitag auf Schloss Lanke die in Istanbul geborene Betriebswirtin Oya Gülfirat geheiratet. Mit der Eheschließung legte der 56-jährige Bürgermeister mit italienischen Wurzeln seinen Doppelnamen Stattaus ab. Gemeinsamer Familienname ist ab sofort Smaldino. Mit ihren jeweils zwei Kindern leben Oya und Filippo Smaldino als deutsch-türkisch-italienische Patchworkfamilie in Zühlsdorf, teilte die Verwaltung am Montag mit.